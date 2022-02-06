İkisi de daha bebekti... Kardeşlerini boğan gence 100 yıl hapis cezası verildi!

Haberin Devamı

Henüz bebek olan iki kardeşini birden acımadan katletmiş, korkunç cinayetleri işleme sebebini ise "Onları şeytandan ve cehennemden kurtarmak istedim." diyerek anlatmıştı. Sadece ABD'nin değil dünyanın kanını donduran 17 yaşındaki kardeş katili Nickalas Kedrowitz'in duruşması sonuçlandı ve Kedrowitz cinayetten suçlu bulunarak 100 yıl hapis cezası aldı.

Şu anda 17 yaşında olan Nickalas Kedrowitz, cinayetleri işlediğinde ise sadece 13 yaşındaydı. Henüz 23 aylık kız kardeşi ve 11 aylık erkek kardeşini boğarak öldüren Nickalas Kedrowitz, bu çifte cinayetin her biri için 50 yıl ceza alarak toplamda 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nickalas Kedrowitz, cinayetleri 2017 yılının mayıs ve temmuz aylarında işlemişti. İki çocuk da evlerinde polis tarafından bulunduğunda nefes almıyordu ve aileleri tarafından abileri Nickalas'ın gözetimindeydi. Cinayetleri işledikten ve kardeşleri öldükten sonra Nickalas ailesine kardeşlerinin solunumunun sıkıntılı olduğunu ya da bir anda hareketsiz kesildikleri yalanını söylemişti. Gerçekte ise iki kardeşini de boğarak öldürmüştü...

Haberin Devamı

Nickalas'ın üvey kızkardeşinin annesi Christina McCartney, kızını bulduğunda ona kalp masajı yaparak çocuğu kurtarmaya çalışmış ancak zavallı bebek hastanede son nefesini vermişti.

Aynı yılın ilerleyen aylarında Kedrowitz bu kez de erkek üvey kardeşini boğmuş ve bir yavru kediyi öldürmeye çalışmıştı. Teyzesi ve eniştesi hayvanı acı çekmemesi için öldürmek zorunda kaldıklarında Nickalas onlara kedinin etrafa saçılmış beyin parçalarını görüp göremeyeceğini sormuştu.

Mahkemeye yansıyan acı detaylarda Nickalas'ın kız kardeşini havluyla, erkek kardeşini ise battaniyeyle boğduğu da var.

Polis soruşmasında kardeşlerini cehennemden kurtardığını söyleyen çocuğa bu cehennemin ne olduğu sorulduğunda Nickalas 'ev işleri' diye cevap vermişti. Nickalas, polislere aynı zamanda tanrıyla kardeşleri hakkında konuştuğunu ancak bunu bir sır olarak saklaması gerektiğini de anlattı.

Haberin Devamı

Mahkemenin görüldüğü Ripley County'nin savcısı Richard Hertel, gazetecilere verdiği demeçte "Bu anlık işlenmiş bir tutku ya da cinnet suçu değil. Burada arka arkaya- hatta aylar sonra - işlenmiş benzer cinayetler var. Bu suçların aynı motivasyonla ve aynı şekilde tasarlanarak gerçekleştiğini düşünüyoruz." dedi.

17 yaşında olmasına rağmen yargıçlar, Kedrowitz'in mahkemesinin çocuk mahkemesinde değil yetişkin mahkemesinde görülmesini talep etti. Kedrowitz'in avukatları ise savunmalarını Nickalas'ın tedavi edilmemiş ruhsal hastalıkları olduğu iddiası üzerinden kurdu.

Ancak mahkeme devam ederken görevlendirilen 5 kişilik doktor heyetinden 3'ü Nickalas Kedrowitz'in ruh sağlığının mahkemede yargılanmasına engel teşkil etmediği yönünde rapor verdi.