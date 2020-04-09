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Dünya
AA- Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 09.04.2020 - 15:24,Son Güncelleme:/

Güney Kore'den endişelendiren haber

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Güney Kore'den endişelendiren haber
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Güney Kore'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp tedavi edilen en az 74 kişiye ikinci kez virüsün bulaştığı bildirildi. 

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, KCDC Genel Müdürü Jeong Eun-kyeong, sağlık yetkililerinin ikinci kez virüse yakalanan 74 kişinin hastalığı başkalarına bulaştırma ve bu kişilerin vücutlarının Kovid-19'a karşı antikor üretme durumunu belirlemek için virüs ve serum örneklerini test ettiğini söyledi. 

Öte yandan, yerel basındaki haberlerde, sağlık yetkililerinin ikinci kez virüse yakalananların sayısındaki artıştan endişe duyduğu kaydedildi.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 423'e yükselmiş, salgın sebebiyle 204 kişi yaşamını yitirmişti.

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