İkinci el mağazasında tarihi keşif: 3 dolarlık parçanın büyük sırrı! Açık artırmada nefes kesen yarış… Kaça satıldı?

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ABD’de yaşayan bir genç, ikinci el mağazasında yaptığı kısa bir gezinti sırasında, kimsenin dikkat etmediği bir parçayla karşılaştı. Üzerinde yalnızca eski bir spor kıyafeti izlenimi veren bu ürün, aslında geçmişten gelen çok özel bir hikâyeyi taşıyordu.



Genç adamın birkaç dolara aldığı bu parça, kısa süre içinde koleksiyon dünyasının en çok konuşulan keşiflerinden biri haline geldi. Ancak asıl şaşırtıcı olan, bu eşyanın ne olduğu değil; yıllar boyunca nasıl olup da fark edilmeden sıradan bir mağazada kalabildiğiydi…



'HAZİNE AVI' 15 YAŞINDA BAŞLADI



Quinn Brown, yıllardır ikinci el ürünleri alıp satarak gelir elde eden genç bir koleksiyon meraklısı. Brown’ın ikinci el eşya macerası lise yıllarında başladı. Kardeşi Ellie’nin önerisiyle ilk kez bağış kutularından ve ikinci el mağazalarının büyük eşya bölümlerinden alışveriş yapmaya başlayan Brown, başlangıçta sadece uygun fiyatlı ve dikkat çekici kıyafetler bulmayı amaçlıyordu.



İlk zamanlarda hedefi, 1990’lı yıllardan kalma popüler marka ürünleri veya günlük kullanıma uygun kaliteli parçalar bulmaktı. Ancak kısa sürede bu işin yalnızca kıyafet bulmaktan ibaret olmadığını fark etti. 15 yaşına geldiğinde düzenli bir sisteme sahipti. Her cumartesi sabahı saat 06.30’da kalkıyor, enerji içeceğini alıyor ve mağazalar açılmadan yaklaşık bir saat önce sıraya giriyordu.



Diğer erken gelen kişilerle birlikte zaman içinde bir topluluk oluşturdu. Birlikte alışveriş yapıyor, buldukları ürünleri tartışıyor, öğle yemeklerini beraber yiyor ve ikinci el dünyası üzerine deneyimlerini paylaşıyorlardı. Brown için bu süreç zamanla yalnızca bir gelir kapısı değil, hayatının önemli bir parçası haline geldi.





Sotheby's tarafından servis edilen, NBA efsanesi Wilt Chamberlain'in 1972 NBA Finalleri'nde giydiği maç öncesi ısınma ceketi. Fotoğraflar: Associated Press (AP)

3 DOLARA HAYATININ EN BÜYÜK KEŞFİNİ YAPTI

Quinn Brown'ın 3 dolara aldığı ceketin önden görünümü

‘CHAMBERLAIN’ İSMİNİ GÖRÜNCE DEĞERİNİ ANLADI



NBA efsanesi Wilt Chamberlain, 2 Mart 1962’de New York Knicks karşısında 100 sayı attığı tarihi maçın ardından soyunma odasında elinde ‘100’ yazılı kâğıtla objektiflere poz verirken.

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Bir gün kardeşi Ellie ile birlikte yine ikinci el bir mağazanın koridorlarında dolaşıyordu. Önce birkaç kaliteli tişört dikkatini çekti. Quinn Brown, aynı kişiye ait olduğunu düşündüğü üç siyah tişörtü incelerken aslında hayatının en büyük keşfine birkaç dakika uzakta olduğunu bilmiyordu. Mağazadaki kalabalık arasında bir başka müşterinin elinde tuttuğu uzun kesimli Lakers detayları olan maç öncesi ısınma ceketini andıran bir kıyafet dikkatini çekti. Genç adam parçayı inceledikten sonra beğenmeyip tekrar kutuya bıraktı. Brown ise hiç düşünmeden ürünü aldı.Quinn Brown, aldığı ceketin üzerinde ‘Chamberlain’ yazısını gördüğünde bunun sıradan bir spor ürünü olmadığını fark etti. Her ne kadar kendisini büyük bir basketbol takipçisi olarak tanımlamasa da Wilt Chamberlain ismi onun için tanıdıktı. Basketbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Chamberlain, onlarca lig rekorunun sahibi olarak biliniyor. Brown, ürünü hemen satın aldı. Çünkü başka bir müşterinin ürünü tekrar alabileceğini düşünüyordu. Kasaya giderek 3,07 dolarlık ödemeyi yaptı ve ceketi arabasına bıraktı.

SAATLERCE ŞÜPHE ETTİ: GERÇEK MİYDİ, YOKSA SAHTE Mİ?



Quinn Brown, gün boyunca ikinci el ürünleri incelemeye devam etti. Ancak aklı sürekli aldığı ceketteydi. Eğer gerçekten Wilt Chamberlain’e aitse büyük bir değer taşıyabilirdi. Ancak başka bir ihtimal de vardı: Belki de yalnızca taraftarlar için üretilmiş eski bir replika üründü.



Eve döndüğünde parçayı detaylı şekilde incelemeye başladı. Ölçülerini aldı, internet üzerindeki eski satış kayıtlarını araştırdı ve benzer ürünlerle karşılaştırdı. Yaptığı araştırma sonucunda ceketin ölçülerinin daha önce yüksek fiyata satılmış başka bir Chamberlain parçasıyla neredeyse aynı olduğunu fark etti. Bu durum şüphelerini artırdı.



SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SOTHEBY’S’İN DİKKATİNİ ÇEKTİ



Brown, normalde bulduğu ürünlerin fotoğraflarını çekerek ikinci el satış platformlarında paylaşan biri. Genellikle ürünlerini ortalama 13 dolar civarında satan genç girişimci, bu kez farklı bir yol izledi. Ürünün fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı. Paylaşım kısa sürede dikkat çekti. Vintage ürünlerle ilgilenen koleksiyoncular ve satıcılar ceketin olağanüstü bir parça olabileceğini düşündü. Daha sonra dünyanın en prestijli müzayede kuruluşlarından biri olan Sotheby’s’in koleksiyon bölümünden yetkililer Brown’a ulaştı. Brown, parçayı profesyonel inceleme için teslim etmeyi kabul etti.





Wilt Chamberlain, tüm zamanların en dominant ve fiziksel olarak en üstün Amerikalı profesyonel NBA pivotlarından biriydi. 2,16 metre boyundaki efsanevi isim, kariyeri boyunca pek çok rekora sahip.

UZMANLAR DOĞRULADI: CHAMBERLAIN BU CEKETİ 1972 NBA FİNALLERİ’NDE GİYDİ



Chamberlain, kariyeri boyunca elde ettiği bireysel istatistiklerin yanı sıra, biri Philadelphia 76ers (1967) ve diğeri Los Angeles Lakers (1972) ile olmak üzere iki kez NBA şampiyonluğu yaşadı.

TARİHİ TİŞÖRT SATILDI, YAKLAŞIK 29 BİN KAT DEĞER KAZANMIŞ OLDU

Birkaç hafta süren incelemelerin ardından Sotheby’s uzmanları beklenen açıklamayı yaptı. Ürün gerçekti. Üstelik sıradan bir Chamberlain ürünü değildi. Wilt Chamberlain’in, 1972 NBA Finalleri’nde New York Knicks’e karşı oynadığı ve kariyerindeki son NBA şampiyonluğunu kazandığı dönemde bu tişörtü giydiği doğrulandı. Bu gelişmeyle birlikte Brown’ın 3 dolara aldığı parçanın tahmini değerinin 250 bin dolara kadar çıkabileceği açıklandı.Böylesine değerli bir parçanın güvenli şekilde taşınması için Sotheby’s olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Müzayede evi, Brown’ın evine zırhlı taşıma aracı bile gönderdi. Brown, ceketin paketlenme sürecini izledi. Tarihi parça önce özel bir ambalaja, ardından kutuya, daha sonra güvenlik çantasına ve son olarak aracın kasasına yerleştirildi. Müzayedenin bu ay içinde gerçekleştirilmesi planlandı.Associated Press’in (AP) geçtiği habere göre, Quinn Brown’ın ikinci el mağazasında yalnızca 3,07 dolara satın aldığı, Wilt Chamberlain’e ait tarihi tişört, Sotheby’s tarafından düzenlenen açık artırmada 89 bin 600 dolara alıcı buldu.Müzayede evi, Chamberlain’in 1972 NBA Finalleri’nde giydiği doğrulanan ceketin satış öncesinde 150 bin ila 250 bin dolar arasında bir bedele ulaşmasını öngörüyordu.Ancak koleksiyon parçası, toplam 48 teklifin ardından 89 bin 600 dolara satıldı. Beklentilerin altında kalan satış fiyatına rağmen, Brown’ın 3,07 dolarlık alışverişi yaklaşık 29 bin kat değer kazanarak spor koleksiyonculuğu dünyasının en dikkat çekici hikâyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.Brown ise satışın ardından yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı. Elde edeceği gelirin bir kısmıyla ikinci el mağazalarında birlikte vakit geçirdiği arkadaşlarıyla Vietnam’a seyahat etmeyi planlayan Brown, kalan parayı ise yatırım yaparak değerlendirmeyi hedefliyor.Washington Post'un "He spotted a sports relic in the thrift store. It’s about to make him rich" başlıklı haberinden derlenmiştir.