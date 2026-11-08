İkinci Dünya Savaşı'nın gizemlerinden biri nihayet çözüldü: 80 yıl sonra ‘evine döndü’

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

UNUTULAN CEPHENİN ORMAN SAVAŞÇILARI

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'in talimatıyla kurulan özel ve tehlikeli bir görev birliği, Çin-Myanmar-Hindistan cephesinde tarihe geçecek bir mücadeleye girişti.

Askerlerin komutanları Frank Merrill’in adından esinlenerek ‘Merrill's Marauders’ olarak anılan bu gönüllü piyade birliği, bölgedeki çetin orman şartlarında Japon kuvvetlerine karşı savaşmak üzere görevlendirilmişti.

Gönüllü olarak savaşan yaklaşık 3.000 askerden yalnızca 200'ü evine dönebildi. Birlikte görev yapan eski askerlerden Sam Wilson, o günleri şu sözlerle anlatmıştı: "Bizler gözden çıkarılmıştık. Bizi Myanmar’a sokacak bir plan kâğıt üzerinde vardı ama oradan çıkaracak hiçbir plan yoktu."

Haberin Devamı

3 Nisan 1944 tarihli bu arşiv fotoğrafında, "Merrill's Marauders" olarak bilinen bir savaşı birliği, günümüzde Myanmar olarak bilinen Kuzey Burma'da poz veriyor. Burma'da düşman hatlarının gerisinde aylarca yürüyüş ve çatışma gerçekleştiren bu II. Dünya Savaşı birliği, Kongre'nin en yüksek onur nişanını almaya layık görüldü.

21 YAŞINDA KAYBOLAN ASKER: JOSEPH GALA

Bu birliğin üyelerinden biri de ABD Kara Kuvvetleri askeri Joseph Gala idi. 16 Haziran 1944'te, Myanmar’daki Myitkyina Havaalanı'nın ele geçirilmesinin ardından Gala’nın taburu, Mankrin köyünün güneyine, Japon mevzilerine doğru ilerledi.

Gala, bu çetin çatışmalar sırasında Mankrin köyü yakınlarında kayboldu. Sadece 21 yaşında olan genç askerin ölümüne dair kesin ayrıntılar hiçbir zaman kayıtlara geçmedi. Olaydan iki ay sonra, 14 Temmuz 1944'te çatışmada öldüğü ilan edildi.

İkinci Dünya Savaşı 'nın ünlü ordu birliği Merrill's Marauders'ın hayatta kalan üyelerinden Lester Hollenback

ON YILLAR SÜREN KİMLİK TESPİTİ MÜCADELESİ

Haberin Devamı

1946 yılında, bölgedeki askeri mezarlıkta bulunan tüm naaşlar Hindistan'a, ardından 1947'de detaylı inceleme için Hawaii'ye nakledildi. Ancak dönemin teknolojisiyle kimliği belirlenemeyen birçok asker gibi Gala'nın naaşı da Honolulu'daki Pasifik Ulusal Anıt Mezarlığı'na ‘Meçhul Asker’ olarak defnedildi.

Savunma Bakanlığı Savaş Tutsakları ve Kayıp Personel Muhasebe Ajansı (DPAA) bilim insanları, yıllar süren titiz antropolojik incelemeler, diş analizleri ve gelişmiş DNA teknolojileri sayesinde 10 Eylül 2025 tarihinde naaşın Er Joseph Gala'ya ait olduğunu kesinleştirdi.

Joseph’in ailesinden Scott DeGregory, yaptığı açıklamada yıllardır süren belirsizliği şu sözlerle dile getirdi: "Gerçekte ne olduğunu anlamak için yıllarca uğraştılar. Sonunda evine dönebildiği için çok gururluyuz."

Haberin Devamı

80 YIL SONRA GELEN VEDA

ABD Ordusu tarafından tüm üyeleri Bronz Yıldız Madalyasına layık görülen bu özel birliğin bir parçası olan Gala, nihayet ait olduğu topraklara döndü. Gala'nın naaşı, Massachusetts eyaletindeki Lynn kentinde bulunan Pine Grove Mezarlığı'nda düzenlenen tam askeri törenle toprağa verildi.

Törene katılanlar ve askerin anısını yaşatanlar, Gala’nın gösterdiği cesareti ve fedakarlığı unutmayacaklarını vurgulayarak askere şu sözlerle veda etti:

"Evine hoş geldin Er Gala. Fedakarlığın, cesaretin ve hizmetin asla unutulmayacak. Huzur içinde yat, kahraman."