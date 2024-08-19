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İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniği: 400'den fazla eve tahliye

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#BOMBA#Kuzey İrlanda#İkinci Dünya Savaşı
İkinci Dünya Savaşından kalma bomba paniği: 400den fazla eve tahliye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 09:47

Kuzey İrlanda'nın Newtownards bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Bulunan bomba paniğe neden olurken 400'den fazla ev tahliye edildi.

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Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı, Newtownards bölgesinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığını belirttiği patlayıcı bombaya ilişkin açıklama yaptı.

Bir inşaat çalışması sırasında bulunan patlayıcıyla ilgili polis tarafından yapılan açıklamada, bomba imha çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Newtownards'tan sorumlu Ards and North Down Bölgesi Emniyet Müdürü Johnston McDowell, "400'ün üzerinde ev bu operasyondan etkilendi" ifadelerini kullandı.

İmha operasyonu kapsamında evler tahliye edilirken evlere gönderilen mektuplarda, operasyonun 5 gün veya daha fazla sürebileceği uyarısı yer aldı.

Ards and North Downs Belediye Meclis Üyesi Pete Wray ise yaptığı açıklamada patlayıcının Nazi Almanyası tarafından kullanıldığını ifade etti.

Geçen cuma günü bulunan patlayıcı için 17 Ağustos'ta uzmanların bölgeye geldiğini ifade eden Wray, aynı gün patlayıcı çevresindeki 400 metre çapında bir alan için tahliye kararı verildiğini belirtti.

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Wray, pazar günü itibariyle tahliyelerin gerçekleştirildiğini ifade ederken tahliye edilen ev sayısının 450 olduğunu da bildirdi.

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#BOMBA#Kuzey İrlanda#İkinci Dünya Savaşı

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