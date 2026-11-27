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İngiltere, Rusya ile artan gerilim ve Avrupa'daki savaş endişeleri nedeniyle askeri hazırlıklarını hızlandırdı. İngiliz Savunma Bakanlığı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yaklaşık 100 bin eski askere mektup göndererek olası bir savaş durumunda göreve çağrılmaya hazırlıklı olmalarını istedi. Stratejik yedek kapsamındaki eski askerlerden iletişim bilgilerini güncellemeleri, mevcut işlerini ve sivil hayatta edindikleri becerileri bildirmeleri istendi.

İNGİLTERE'DEN 100 BİN ESKİ ASKERE MEKTUP

İngiltere'de olası bir savaş ihtimaline karşı dikkat çeken bir hazırlık başlatıldı. The Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD), yaklaşık 100 bin stratejik yedek personele mektup gönderdi. Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez gerçekleştirilen bu uygulama kapsamında, eski askerlerin yeniden orduyla iletişim kurması hedefleniyor.

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İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin kara, hava ve deniz kuvvetlerinden ayrılan personeli kapsayan mektuplarda, eski askerlerden iletişim bilgilerini güncellemeleri, mevcut işlerini ve sivil hayatta kazandıkları becerileri bildirmeleri istendi. Ayrıca yedek personele, önümüzdeki ilkbaharda düzenlenecek NATO'nun büyük çaplı "Steadfast Defender" tatbikatı gibi eğitim ve askeri faaliyetlere gönüllü katılım fırsatları sunuldu.

Hükümetin bu adımla, olası bir askeri saldırı karşısında ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve eski askerlerin ihtiyaç duyulması halinde göreve hazır olmasını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Mektuplarda, "Mektup hazırlığı, caydırıcılığı ve çatışma riskini azaltmayı güçlendirmeye yönelik pratik bir adım olarak gönderilmiştir." ifadesine de yer verildi.

RUSYA TEHDİDİ İNGİLTERE'Yİ HAREKETE GEÇİRDİ

İngiltere'nin askeri hazırlıklarını artırması, Rusya ile NATO arasındaki gerilimin yükseldiği bir döneme denk geldi. Geçen hafta Rusya, İngiltere öncülüğünde bir askeri tatbikatın gerçekleştirildiği bölgenin yalnızca 60 mil uzağındaki Polonya'nın doğusuna seyir füzeleri ve bir insansız hava aracı (İHA) fırlattı.

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İngiltere'nin hazırlıkları hava kuvvetlerini de kapsıyor. Çarşamba günü Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) gece boyunca uçaklarını hangarlara taşıdığı ve askeri üslerdeki hava araçlarını İHA saldırılarından korumak amacıyla önleyici ağlar kurmayı planladığı bildirildi.

Savunma Bakanı Wes Streeting, daha önce İngiltere'nin 1.000 gün içinde savaşa hazır olması gerektiğini belirtmişti. Streeting, Birleşik Krallık'ın "müttefiklerimizle birlikte savaşmaya ve kazanmaya hazır olması" gerektiğini vurgulamıştı.

Perşembe günü Sky News'e konuşan Streeting, İngiltere'nin "yüksek tehdit ortamında faaliyet gösterdiğini" söyledi. Yedek askerlerle yeniden iletişim kurulmasını ise "mantıklı ve gerekli bir önlem" olarak değerlendirdi.

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BBC Radio 4'ün Today programına da konuşan Streeting, olası bir savaş durumunda hazırlıksız yakalanmanın ağır sonuçlar doğurabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tanrı korusun, en kötüsü gerçekleşirse, 20 yıl sonra haleflerim tarafından kötü sözlerle anılacağım ve kamu soruşturması ile karşı karşıya kalacağım"

İNGİLİZ ORDUSUNDA ASKER SAYISI NAPOLYON SAVAŞLARI'NDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

The Telegraph'ın haberine göre İngiltere, NATO'nun 3. Maddesini daha ciddi şekilde ele alıyor. Söz konusu madde, ittifak üyelerinin silahlı saldırılara karşı bireysel ve kolektif savunma kapasitelerini geliştirmelerini öngörüyor.

İngiliz hükümeti, bu kapsamda ülkenin krizlere karşı daha kapsamlı bir dayanıklılık kazanmasını hedefliyor.

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İngiliz Ordusu'nun aktif görevdeki asker sayısı 73 bine yaklaştı. Bu rakam, ordunun Napolyon Savaşları'ndan bu yana sahip olduğu en düşük personel sayısı olarak kayıtlara geçti. Asker sayısındaki düşüş, eski askeri personelin yeniden savunma sistemine dahil edilmesini daha önemli hale getirdi.

Savunma Bakanlığı, stratejik yedek personele gönderilen mektupların hazırlık ve caydırıcılığı güçlendirmeyi, aynı zamanda çatışma riskini azaltmayı amaçladığını bildirdi.

ESKİ ASKERLERİN SİVİL HAYATTAKİ MESLEKLERİ DE İNCELENECEK

Stratejik yedek personel, düzenli sivil gönüllülerden farklı bir statüye sahip. Bu grupta, yakın zamanda ordudan ayrılan ancak olağanüstü durumlarda yeniden göreve çağrılma yükümlülüğü bulunan eski askerler yer alıyor.

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Bir Ordu kaynağı, mektupların temel amaçlarından birinin eski askeri personelin bilgilerini güncellemek olduğunu belirtti. Kaynak, askerlik dönemindeki görevlerin yanı sıra sivil hayatta edinilen deneyimlerin de savunma açısından önemli olabileceğine dikkat çekti.

Kaynak, "Sırf bir zamanlar Orduda tank sürücüsüydünüz diye, şu anki sivil becerileriniz tamamen farklı olabilir ve aslında savunma açısından daha yararlı olabilir" dedi.

Eski askerlerin aniden göreve çağrılacağına ilişkin bir plan bulunmadığını vurgulayan kaynak, "Onlara ait bir veri tabanına ve erişim imkânına sahip olmamak delilik olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak, hazırlık sürecinin ilk aşamasını ise şöyle anlattı:

"İhtiyaç duyulursa, oldukça paslanmış birçok şey var. İlk aşama, kim olduklarını, nerede olduklarını ve becerilerinin neler olduğunu belirlemektir."

GENELKURMAY BAŞKANI ESKİ ASKERLERE MEKTUP GÖNDERDİ

Yedek askerlere gönderilen mektuplar, perşembe öğleden sonra İngiliz hükümetinin internet sitesinde yayımlandı.

Genelkurmay Başkanı General Sir Roly Walker, Ordu yedek askerlerine gönderdiği mektupta, İngiltere'nin savunma ve güvenlik güçlerinin hazırlık seviyelerini artırdığını belirtti.

Walker, eski askerlerin deneyim ve yeteneklerinin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sık sık kendimize söylediğimiz gibi, askerliğin zorlu işleri söz konusu olduğunda, diğer ordulardan bizi ayıran en önemli unsur, geçmişte de, bugün de ve gelecekte de her zaman personelimizin kalitesidir: bu nedenle, önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı, Stratejik Yedek Kuvvetler'deki kadromuzda hangi yeteneklerin bulunduğunu bilmek istiyoruz."

Walker, eski askerlerin daha geniş askeri topluluğun bir parçası olmaya devam ettiklerini hissetmelerini istedi. Ayrıca yedek personelden, ordudan ayrıldıktan sonra edindikleri deneyimlere ilişkin anketi 23 Aralık'a kadar doldurmalarını talep etti.

HAVA VE DENİZ KUVVETLERİNDEN DE HAZIRLIK MESAJI

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşal Sir Harvey Smyth de RAF yedek personeline gönderdiği mektupta, "Dünya son yıllarda önemli ölçüde değişti" uyarısında bulundu.

Smyth, eski askerlerin yeniden göreve çağrılması için yüksek bir eşik bulunduğunu belirtti. RAF'ın, stratejik yedek personelin güncel becerilerini, deneyimlerini ve uzmanlıklarını öğrenmek istediğini ifade etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı General Sir Gwyn Jenkins de eski askerlere benzer bir mesaj gönderdi. Jenkins, Deniz Kuvvetleri yedek personeline hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Hizmetten ayrılmış olsanız da, gururlu bir denizcilik ailesinin bir parçası olmaya devam ediyorsunuz ve hizmetiniz sırasında ve ayrıldıktan sonra edindiğiniz beceri ve deneyimler, ülke için kalıcı bir değer taşımaya devam ediyor."

Jenkins, eski askerlerin sahip olduğu yeteneklerin ülkenin ihtiyaç duyduğu dönemlerde kullanılabileceğini belirtti. Göreve çağrılma koşullarını ise şöyle açıkladı:

"Stratejik yedek askerler, yalnızca ulusal bir acil durum, Birleşik Krallık'a yönelik bir saldırı veya savaşa geçiş gibi en ciddi koşullarda görevlendirilecek veya geri çağrılacaktır."

İNGİLTERE'DE ULUSAL SEFERBERLİK TARTIŞMASI

The Telegraph, daha önce İngiliz ordusunun mevcut personel sayısının Rusya ile olası bir savaşta yetersiz kalabileceğine ilişkin değerlendirmelere yer vermişti.

Gazetenin haberine göre, dönemin Genelkurmay Başkanı Lord Sanders, İngiliz ordusunun küçüklüğü nedeniyle Rusya ile savaş durumunda hükümetin "ulusu seferber etmesi" gerekebileceğini söylemişti.

Geçen yıl yayımlanan stratejik savunma incelemesinde de toplumun bütün kesimlerinin ülkenin savunmasında rol üstlenmesi gerektiği vurgulanmıştı. İnceleme, ihtiyaç duyulması halinde Stratejik Yedek Kuvvetlerin deneyimlerinden yararlanmak amacıyla eski askerlerle yeniden iletişim kurulmasını tavsiye etmişti.

İngiliz hükümeti, stratejik yedek personel hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar için internet sitesinde yeni bir bölüm açtı. Bu bölümde eski askerlerin yanı sıra aileleri ve işverenleri için de bilgilere yer verildi.

HÜKÜMETTEN SEFERBERLİK İDDİALARINA YANIT

Gaziler Bakanı Calvin Bailey, stratejik yedek kuvvetlerin ülkenin savunmasındaki önemine dikkat çekti. Bailey, eski askerlerin yeniden göreve çağrılmasına yönelik mektupların doğrudan bir seferberlik anlamına gelmediğini vurguladı.

Bailey, "Gücümüz sadece sahip olduğumuz silah ve teçhizatta değil, halkımızda yatmaktadır. Stratejik Yedek Kuvvetlerimizin her bir üyesi bu gücün bir parçasıdır" dedi.

Eski askerlerin büyük bölümünün hiçbir zaman göreve çağrılmayacağını belirten Bailey, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çoğu stratejik yedek personel asla göreve çağrılmayacak olsa da, onlar ülkemizin caydırıcılığının bir parçasıdır ve her gün çatışmaların önlenmesine yardımcı olmaktadır.

"Bu mektuplar, yedek personelin seferber edileceği anlamına gelmez. Bu, sadece uygun olan kişilerle nasıl iletişime geçeceğimizi bilmemizi ve onların beceri ve deneyimleri hakkında güncel bilgi sahibi olmamızı sağlamak için yapılan rutin bir işlemdir."

PRENS HARRY'NİN SAVAŞA KATILMA AÇIKLAMASI GÜNDEMDE

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Prens Harry'nin Rusya'ya karşı savaşmak için yeniden orduya katılabileceğini açıklamasını da değerlendirdi.

The Telegraph'a verdiği röportajda bu yöndeki isteğini dile getiren Prens Harry hakkında konuşan Streeting, eski prensin deneyimini kamuoyundaki tartışmalara taşımasını takdir ettiğini söyledi.

Streeting, "Bu deneyimini ulusal tartışmaya katkıda bulunmak için kullanma şeklini gerçekten takdir edilebilir buldum" dedi.

Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence bu tam da aradığımız türden bir vatanseverlik ruhu. Ve dediğim gibi, ülkemize yaptığı hizmetlere ve aslında o röportajda tehdit ortamından bahsederek, hizmet etmeye olan istekliliğini ve hazırlığını dile getirerek ülkemize yaptığı hizmete saygı duyuyorum."

POLONYA'DAKİ RUS FÜZE SALDIRISI ENDİŞELERİ ARTIRDI

İngiltere'nin askeri hazırlıklarını artırdığı dönemde Polonya'da yaşanan füze saldırısı da Avrupa'daki güvenlik endişelerini gündeme taşıdı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, cuma günü yaşanan saldırının İngiltere, Polonya ve diğer NATO ülkelerine yönelik "kasıtlı bir provokasyon" olduğunu öne sürdü.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise saldırıyı "kesinlikle kabul edilemez" sözleriyle kınadı. Burnham, Polonya'ya "elimizden gelen her şekilde" destek vereceklerini açıkladı.

Rusya'nın füze saldırıları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin'de gerçekleştirdiği zirveyle aynı döneme denk geldi. Zirvede Trump, Rus mevkidaşını kucaklayarak ona "dost" diye hitap etmişti.