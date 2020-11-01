İkinci dalganın nedeni mutasyon mu

Avrupa bir kez daha koronavirüsün pençesinde. Neredeyse tüm ülkelerde salgında artış eğilimi gözlenirken, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi kıtanın önde gelen ülkelerinde rekor sayılar kaydediliyor. Kıtada kaydedilen koronavirüs vakaları dün 10 milyonu geçti. Böylece Avrupa, ilkbahardan bu yana ilk kez vaka sayısı bakımından 9 milyon 320 bin vaka kaydedilen ABD’yi geçmiş oldu. Birçok ülke kısıtlama önlemlerini geri getiriyor.

TEDBİRLER ARTIYOR

Almanya 2 Kasım’da uygulamaya girecek federal çaptaki kısıtlamalar 30 Kasım’a kadar sürecek. Düzenleme kapsamında kafe, restoran, bar ve gece kulüpleri kapatılacak. Restoranlar, sadece paket servis hizmeti verecek.

Belçika’da vakaları azaltmak için, daha önce alınan tedbirlere yenileri eklenerek, dün itibariyle marketler ve eczaneler hariç tüm mağazaların kapatılmasına karar verildi.

Avusturya’da vaka sayılarındaki artış nedeniyle ilk etapta on gün boyunca 20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

ÇİFTLİKTEN YAYILDI

Araştırmacılar, koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün Avrupa’daki ikinci dalganın nedeni olabileceğini öne sürdü. Haziran ayında İspanya’daki bir çiftlikte ortaya çıkan ve ‘20A.EU1’ adlı alt türün, İngiltere, Belçika, Almanya, İtalya, Letonya, Norveç ve Hollanda dahil 12 Avrupa ülkesinde görüldüğü belirtildi. Yeni türün, İngiltere’deki yeni vakaların yüzde 90’ına, İspanya’dakilerin 80’ine, İrlanda’dakilerin 60’ına ve İsviçre ile Fransa’dakilerin yüzde 40’ına neden olduğunu açıklandı.