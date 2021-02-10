İkinci azil yargılaması Senato’da başladı

Geçen yıl “gücü kötüye kullanma ve Kongre’yi engelleme” gerekçesiyle ayrı bir azil soruşturmasında yargılanan, ancak o dönem Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da aklanan Trump, bu yeni süreçle, ABD tarihinde hakkında iki kez azil yargılaması yapılan ilk başkan oldu. Trump aynı zamanda görevinin sona ermesinin ardından Senato’da yargılanan ilk ABD Başkanı.

İHTİMAL DÜŞÜK

Eski Başkan Trump’ın yargılamayı kaybetmesi durumunda ABD’de tekrar herhangi bir kamu görevine gelmesinin önü tamamen kapanıyor. Demokratlar içinde bir grup Trump’ın hızlı şekilde yargılanarak Senato’nun Başkan Biden’ın atamalarına ve COVID-19 pandemisine karşı mücadele ile ilgili harcama karar tasarısına yoğunlaşması gerektiğini savunurken, bazı Demokratlar, 5 kişinin hayatını kaybettiği 6 Ocak’taki ABD Kongre Binası işgalinin kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiği görüşünde. Donald Trump’ın suçlu bulunabilmesi için Amerikan Kongresi’nin üst kanadı olan Senato’nun üçte ikisinin o yönde oy kullanması gerekirken, 50-50 olan Senato dengesinde buna pek şans verilmiyor.