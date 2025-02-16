İkinci aşama için görüşmeler yarın başlıyor.... Takasta altıncı tur: 3 İsrailliye karşı 369 Filistinli

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İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren Gazze’de ateşkes anlaşması kapsamında rehine takasının 6’ncı turu dün yapıldı. Gazze Şeridi’ndeki 3 İsrailli erkek esir Alexander Sasha Troufanov (29), Sagui Dekel-Chen (36) ve Yair Horn (46) Han Yunus kentinde Hamas’ın öldürülen liderlerinden Yahya Sinvar’ın evinin yakınında düzenlenen törenle Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Dünkü rehinelerle birlikte serbest bırakılan İsrailli esirlerin sayısı 19’a yükseldi. Hamas hafta başında İsrail’in anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği için takasın gerçekleşmeyeceğini açıklamış, daha sonra arabulucuların devreye girmesiyle sorun ortadan kalkmıştı.

KUZEN BARGUTİ SERBEST BIRAKILDI

İsrailli rehinelerin karşılığında İsrail hapishanelerinde tutuklu 369 Filistinli de dün özgürlüklerine kavuştu. İsrail Cezaevi Servisi’nin Filistinli tutuklulara serbest bırakılmadan önce üzerinde Arapça “Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz” yazan kıyafetler giydirdiği görüldü. Hamas’tan yapılan açıklamada, “İşgalcilerin, kahraman esirlerimize ırkçı sloganlar içeren kıyafetler giydirmesini kınıyoruz” denildi. Al Jazeera kanalı tarafından çekilen görüntülerde, birkaç Filistinlinin kıyafetleri ateşe verdikleri görülürken serbest bırakılan Filistinlilerden dördü, sağlık sorunlarından ötürü Ramallah’ta hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan salıverilen Filistinlilerin 24’ünün Mısır üzerinden sınır dışına çıkacağı aktarıldı. Serbest bırakılan Filistinliler arasında en çok dikkat çeken isim Ahmed Barguti oldu. Fetih Hareketi liderlerinden tutuklu Mervan Barguti’nin kuzeni ve yardımcısı olan Ahmed Barguti, örgütün askeri kanadının komutanı olarak görev yapmış ve İsrail mahkemeleri tarafından 13 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Filistin halk mücadelesindeki rolüyle tanınan Barguti, İkinci İntifada sırasında gerçekleştirilen eylemler nedeniyle 12 İsraillinin ölümü ve onlarca kişinin yaralanmasıyla suçlanmıştı.

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Ahmed Barguti

GÖRÜŞMELERE DEVAM

Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu, ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasının hafta başında başlayacağını, arabulucuların bu konudaki görüşmeleri sürdürdüğünü duyurdu. 19 Ocak’ta başlayan 42 günlük ilk aşama boyunca 33 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağı duyurulmuştu. Dün itibarıyla Hamas’ın 7 Ekim’de kaçırdığı 251 rehineden 70’i Gazze’de bulunuyor.

KIZI DÜNYAYA GELEN REHİNEYE ALTIN HEDİYE ETTİLER

Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, kaçırıldıktan dört ay sonra bir kızı dünyaya gelen rehinelerden Sagui Dekel-Chen’e serbest bırakılmasından önce hediye olarak altın verdiklerini açıkladı. Dekel-Chen, yaptığı konuşmada, “İsrail hükümetinden ateşkes anlaşmasının devam etmesi için her şeyi yapmasını istiyorum” derken tören esnasında İsrailli bir esire, üzerinde İbranice, Arapça ve İngilizce olarak 3 dilde “Zaman tükeniyor” yazan bir kum saati maketi verildi.

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BATI ŞERİA’DA ZULÜM ARTIYOR

İsrail’in Gazze’de ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ertesinde başlattığı Batı Şeria’daki askerî harekâtında şiddet sürüyor. Dün İsrail askerlerinin ateşisonucu Nur Şems Mülteci Kampı’nda 3, Nablus kentinde de 1 Filistinli öldü. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail güçlerinin Batı Şeria’da son 20 yılın en uzun askeri operasyonunu gerçekleştirdiğini, aralarında sekiz aylık hamile bir kadının da bulunduğu 44 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Dört mülteci kampının yanı sıra Filistin kentleri Cenin, Tulkarem ve Tubas’ı çevreleyen bölgelerden 40 bin Filistinlinin yerinden edildiği de bildirildi.