İki yıldır üst üste Rusya’dan tahıl rekoru

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Önceki gün Rusya’nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Karadeniz’de tahıl koridorunu canlandırma gündemiyle yapılan görüşmeden bu bağlamda kapsamlı bir karar çıkmasa da Rusya’nın bu yıl elde ettiği rekor seviyedeki tahıl rekoltesi, ufukta alternatif senaryolar olabileceğine işaret ediyor. Rusya’nın bu yıl 90 milyon ton civarı tahıl üretimi yaptığı belirtilirken, rakamlar hem Moskova yönetiminin elindeki ürünleri satma ihtiyacını hem de dünyanın bu alandaki bir numaralı ihracatçısı olan Rusya’nın tahılına küresel bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor.

90 MİLYON TONLUK REKOLTE

Açık kaynaklara göre geçen yıl 92 ila 100 milyon ton ile tarihindeki en yüksek tahıl üretimini gerçekleştiren Rusya, bu yıl da 90 milyon ton tahılla ikinci rekor seviyeyi gördü. ABD Tarım Bakanlığı’na göre, 2022-2023 döneminde bu tahılın 46 milyon tonunu ihraç ederek bu alanda birinci ülke oldu. Rusya’nın ardından tahıl ihracatındaki en etkili ülkeler olan ABD, Kanada ve Avustralya’nın ihracatta 20 milyon tonun altına düşmesi öngörülürken, ABD Tarım Bakanlığı, Rusya’nın bu yıl küresel tahıl ihracatının yüzde 25’ini karşılayabilecek stoka sahip olduğunu belirtiyor. Bu ülkelerin ardından en büyük ihracatçılar olan Fransa ve Ukrayna’nın ise 10’ar milyon ton civarı ihracat yapması bekleniyor.

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ÇİN İÇ PAZARA ÇALIŞIYOR

Dünyadaki başlıca buğday üreticisi ve ithalatçısı ülkeleri bir araya getiren Uluslararası Tahıl Konseyi, küresel buğdağ üretiminin 2023-2024 sezonunda önceki sezona göre yüzde 2.4 düşüşle 784 milyon ton olarak gerçekleşeceğini öngörüyor. Küresel üretimin düşmesinin yanı sıra Çin ve Hindistan gibi en büyük tahıl üreticisi olan ülkelerin yüksek nüfusları ihracatçı konumuna geçmelerini engelliyor. Öyle ki geçen yıl 138 milyon ton üretimle açık ara en büyük tahıl üreticisi olan Çin, yıllık ortalama 10 milyon tonun üzerinde ithalat yapmak zorunda kalıyor. Geçen yıl Ukrayna savaşının başlamasından kısa bir süre sonra tahılın en önemli gündem maddelerinden biri hale gelmesinde bu durumun etkisi büyüktü.

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TÜRKİYE EN BÜYÜK ALICI

Uzmanlara göre Rus tahılının en büyük iki alıcısı ise 2018 yılından bu yana Türkiye ve Mısır. Bu iki ülkenin alımları Rusya’nın toplam ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Türkiye ve Mısır’ın ardından İran ve Suriye gelirken, Batı Avrupa, Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika’da da Rus tahılının müşterilerinin arttığı belirtiliyor.

DÜNYA BU İDDİAYI KONUŞUYOR: ‘KİM, PUTİN İLE GÖRÜŞMEYE GİDECEK’

ABD ve İngiliz medyası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bu ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya’ya gideceğini ve Pyongyang’ın Ukrayna savaşında Moskova’ya silah sağlaması ihtimalini görüşeceklerini iddia etti. New York Times’a konuşan ABD’li yetkililer ise Putin’in Kim’den topçu mermisi ve anti-tank füzesi almaya çalışacağını öne sürdü. Kaynaklar ayrıca, Pyongyang’dan nadiren ayrılan Kim’in zırhlı treniyle yolculuk yapmayı planladığını, bu yüzden Rusya’nın doğu yakasındaki Vladivostok kentinin tercih edilebileceğini belirtti. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böyle bir görüşmenin gündemde olduğunu “onaylayamayacaklarını” belirterek, “Bu konuyla ilgili söyleyeceğimiz hiçbir şey yok” ifadesini kullandı.

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