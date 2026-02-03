İki yıl sonra ilk kez kısmi olsa da Gazze-Mısır geçişi açıldı...

Haberin Devamı

İSRAİL, ABD’nin arabuluculuğunda varılan İsrail-Hamas ateşkes anlaşması kapsamında önemli bir adım atarak, Gazze’nin Mısır ile olan Refah Sınır Kapısı’nı dün sınırlı geçişlere açtı. Associated Press’e konuşan Mısırlı bir yetkili, yaklaşık iki yıldır kapalı olan sınır kapısının altı saat açık kalacağını ve sadece 150 kişinin çıkışına izin verileceğini, Gazze’ye ise 50 kişinin girişine onay verileceğini belirtti. Bu kişilere kendi seçecekleri iki yakınının da eşlik edeceği öğrenildi.

80 BİN KİŞİ BEKLİYOR

Filistinli bir yetkilinin Al Jazeera’ye verdiği bilgiye göre, Gazze’den ayrılan yaklaşık 80 bin Filistinli de geri dönmeyi planlıyor. Yerel sağlık yetkilileri de Gazze’deki yaklaşık 20 bin Filistinlinin, tedavi görebilmek için bölgeden ayrılması gerektiğini söylüyor. Bu kişilerin tamamının tıbbi bakıma erişmesinin bir yıldan fazla sürebileceği belirtiliyor.

Haberin Devamı

İSRAİL’DEN SIKI DENETİM

Öte yandan İsrail ordusu, Mısır’dan gelen Filistinliler için ‘Regavim’ adlı bir kontrol noktası kurulduğunu duyurdu. Kontrol noktası İsrail’in yetki alanında olup, Refah Sınır Kapısı’nın dışında, askeri kontrol altındaki bölgede yer alıyor. İsrail askeri sözcüsü, askerlerin gelenlerin kimliklerini istihbarat teşkilatları tarafından onaylanmış listelerle karşılaştıracağını ve eşyalarında arama yapacağını söyledi. Gazze’ye dönenlerin bölgeye girişlerine ancak İsrail’in güvenlik kontrolünden geçtikten sonra izin verilecek.

Refah’tan dün tahliyesi planlananlar arasında hasta ve yaralı çocuklar da vardı. İki yıldır kapalı olan sınır kapısının 6 saat açık kalacağı ve sadece 150 kişinin çıkışına, 50 kişinin ise Gzze’ye girişine onay verileceği belirtildi.