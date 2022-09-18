İki yıl önce şartlı kaldırılan ambargo tamamen kalktı... ABD Rumlara silahlanma yolunu açtı

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ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) iki yıl önce hafiflettiği silah ambargosu üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdı ve saldırı silahları satışının da önünü açtı. Rum lider Nikos Anastasiadis kararı ‘dönüm noktası’ diye niteleyerek, büyük memnuniyet duyduğunu açıklarken, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Rumlar daha da cesaretlenecek, gerginliği tırmandıracak, seyirci kalamayız, gerekli önlemleri alacağız” karşılığı verdi. Türkiye de ABD’nin kararını sert bir dille kınadı.

RUMLARIN HEDEFİ TÜRKİYE

Rum-Yunan lobisinin iki yıl önce Donald Trump döneminde bütçe yasası içine koyarak geçirdiği, 1987 tarihli Rumlara silah ambargosunun kaldırılması kararı, radar gibi ateşli olmayan silah sistemlerini kapsıyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl gözden geçirdiği karar üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdı ve saldırı amaçlı ateşli silahların da satılmasına yeşil ışık yaktı.

ABD yasağı kaldırma gerekçesini ‘Rusya’nın bölgedeki etkinliğini azaltma’ diye gösterse de Rum yönetimi silahlanma çabalarının Türkiye’ye karşı yapıldığını gizlemiyor. Ambargonun kaldırılması kararı, Rumların Rus gemilerine limanlarını kapaması ve Rus sermayesine de sınırlama getirmesi şartlarına bağlı. Her yıl gözden geçirilmesi bekleniyor.

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ABD DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA



Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD’nin GKRY’ye uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına dair yaptığı yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Blinken, 2023 mali yılında yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin onaylanmasına izin vermek için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (GKRY) ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini tespit etmiş ve Kongre’ye bildirmiştir. Bakan, 2023 mali yılında Kıbrıs Cumhuriyeti (GKRY) için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdı” dedi.

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RUM-YUNAN LOBİSİNİN İŞİ

Haberi, telefonla görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den öğrenen Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis, ABD ile askeri alanda da stratejik ilişki kurduklarını belirterek, ambargonun kaldırılmasının bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Anastasiadis, ambargonun kaldırılmasına katkı sağlayan Rum-Yunan lobisinin bir numaralı ismi Senatör Robert Menendez’e de teşekkür etti.

İSRAİL’DEN DEMİR KUBBE

Kıbrıs Rum yönetimi İsrail’le bir yıldır ‘Demir Kubbe’ adı verilen hava savunma sistemi pazarlıkları yapıyordu, ancak füze sisteminin satışı önünde ABD ile İsrail arasındaki anlaşmalar gereği, Rumlara uygulanan ambargo da engel teşkil ediyordu. ABD’nin son kararıyla Rumların İsrail’den hava savunma sistemi alması önündeki pürüzleri giderdi. Rum yönetimi, İsrail’in Filistinlilerden gelen füzelere karşı kullandığı savunma sistemini, Türkiye’nin İHA ve SİHA’larına karşı kullanmayı amaçlıyor.

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YUNANİSTAN: DÖNÜM NOKTASI

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesinden son derece memnun olduğunu açıkladı.

Dendias sosyal medya hesabında “Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, ABD’nin, Kıbrıs’a (Rum Yönetimi) silah ambargosunu tamamen kaldırmasından, büyük memnuniyet duydum. Bu karar, ABD ile Kıbrıs (Rum Yönetimi) arasındaki ilişkilerde siyasi bir dönüm noktasıdır” dedi.

Dendias, ABD Senatosu’nun, Türkiye’ye karşı düşmanlığını gizlemeyen sıkı Yunan-Rum dostu, Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez’in bu karardaki katkılarına da değinerek “Yunanistan, ABD ve Kıbrıs (Rum Yönetimi) ile birlikte, Doğu Akdeniz’de güvenlik ve istikrarın geliştirilmesi için çalışmaya devam edecektir” ifadesini kullandı. (Yorgo KIRBAKİ/ATİNA)

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TÜRKİYE’DEN VE KKTC’DEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırma kararının kapsamını genişletmesini kınadı.

‘SİLAHLANMA YARIŞI OLUR’

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz. KKTC makamlarının, söz konusu karara ilişkin tepkisini tümüyle destekliyoruz. Ada’daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada’da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir” denildi.

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KKTC’NİN YANINDAYIZ

ABD’ye kararı gözden geçirme ve Ada’da dengeli politika izleme çağrısı yapılarak, “ABD dahil uluslararası toplum, Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 Antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir. Her hâlükârda Türkiye, garantör ülke sıfatıyla, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, gerekli adımları atmaya devam edecektir” denildi.

TATAR: GERGİNLİK TIRMANIR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kararı şiddetle kınadıklarını belirterek, “Rumlar daha da cesaretlenecek ve gerginliği tırmandıracak. Bu karar, Kıbrıs’ta ve bölgede tehlikeli bir tırmanış ve Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir gerginlik alanı oluşturma ve iki NATO üyesini karşı karşıya getirme riski de doğurur. Buna seyirci kalmayacağız ve Türkiye ile gerekli tedbirleri alacağız” dedi.

AKDENİZ FIRTINASI TATBİKATI BAŞLATIYOR

Türkiye ile KKTC arasında her yıl yapılan planlı tatbikatlardan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı yarın başlıyor. Tatbikata Türkiye’den kara, deniz ve hava unsurları da katılacak. Üç günlük tatbikatta, Türkiye ile KKTC güçleri arasında koordinasyon geliştirilecek.