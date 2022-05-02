İki ünlü kadından Ukrayna’ya destek ziyareti

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82 yaşındaki ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sürpriz şekilde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti. Önceden anons edilmeyen ziyaret sırasında Pelosi’ye bir grup Kongre üyesi de eşlik etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Pelosi ve heyetini başkanlık ofisinin kapısında karşıladığı anlara ilişkin videoyu Twitter hesabından paylaştı.

33 MİLYARLIK DEV PAKET



Ziyareti sırasında Amerika’nın, Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu kaydeden Pelosi, ek yardımların yolda olduğu mesajını verdi. Temsilciler Başkanı, “ABD’ye döndüğümüzde, daha fazla bilgilenmiş olarak Ukrayna’ya yardım etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olacağız” diye konuştu. Ukrayna’ya yönelik desteklere ABD’nin öncülük ettiğini kaydeden Zelenski ise yardımlarından ötürü ABD’ye teşekkür etti. Ziyaret, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna için Kongre’den 33 milyar dolarlık yardım talep etmesini izliyor. Paketin 20 milyarlık bölümü askeri, kalanı ekonomik ve insani yardımlara ayrılmış durumda. Pelosi’den günler önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Llyod Austin de Kiev’e gitmiş, ancak güvenlik gerekçesiyle iki bakan ülkeden ayrılana kadar ziyaretleri gizli tutulmuştu.



JOLIE’YE ZORUNLU TAHLİYE



Önceki gün ise batıdaki Lviv şehri dünyaca ünlü kadın oyuncu Angelina Jolie’yi ağırladı. 2012’den beri Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi olan Jolie, Lviv’de girdiği bir kafede hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Ülkenin başka kentlerinden kaçarak Lviv’e gelen savaş mağdurlarıyla görüşen Jolie, geçen ay Kramatorsk tren istasyonuna yapılan füze saldırısında yaralanan çocukları da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Yardım gönüllülerinden çalışmalarına dair bilgi aldı. Jolie, “Savaşın Ukraynalı çocuklar üzerindeki etkisini görmek yıkıcı. Hiçbir yerde, hiçbir çocuk evlerinden kaçmak zorunda kalmamalı, sevdiklerinin öldürülmesine tanık olmamalı” diye konuştu. Öte yandan şehir sokaklarında yürüdüğü sırada hava saldırısı sirenlerinin çalması üzerine Jolie’nin heyeti kısa süreli panik yaşadı. Ünlü oyuncu acilen güvenli bir yere götürülürken, yardımcıları gazetecilerin koşuşturma anını görüntülemesine engel olmaya çalıştı. Angelina Jolie, geçen mart ayında da savaş yorgunu Yemen’e giderek mülteci kamplarını ziyaret etmişti

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Rus ordusu, Ukrayna’nın liman kenti Odesa’da havaalanını vurdu. Ukrayna tarafı saldırının ardından havaalanındaki pistin kullanılamaz duruma geldiğini bildirdi. Gelişmeyi doğrulayan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, havaalanında “ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya gelen silah ve mühimmatların bulunduğu hangarı” hedef aldıklarını açıkladı. Havadan fırlatılan füzeler kullandıklarını belirten Konaşenkov, “Yüksek hassasiyetli ‘Oniks’ füzeleriyle Odesa civarındaki askeri havaalanında ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen silahların ve mühimmatların bulunduğu hangar yok edildi, ayrıca üssün pisti tahrip edildi” dedi.

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AZOVSTAL’DAN İKİNCİ TAHLİYE

Önceki günkü ilk tahliyenin ardından Mariupol’deki Azovstal çelik fabrikasından ikinci grup sivillerin ayrıldığını bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, tahliye edilen 100 sivilin Ukrayna kontrolündeki topraklara getirildiğini “Azovstal’dan sivillerin tahliyesi başladı. 100 kişilik ilk grup kontrolümüzdeki alanlara hareket etti. Zaporojya’da karşılanacaklar” tweet’iyle duyurdu. Tahliyeleri doğrulayan Rusya Savunma Bakanlığı “Tüm sivillere barınma, yiyecek ve gerekli tıbbi yardım verildi” açıklaması yaptı.

KOSOVA’DA UYGULAMALI MAYIN TEMİZLİĞİ EĞİTİMİ

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Ukraynalı kadınlar, savaş sona erdiğinde Rusların geride bıraktığı mayınları temizlemek için Kosova’da uygulamalı eğitim alıyor. 18 günlük eğitim kampı, Kosova’nın batısındaki Peja kasabasında özel bir şirket tarafından düzenleniyor. Ukrayna savaşı öncesinde de yapılan eğitime normalde eski savaş bölgelerinde çalışan firmalar, insani yardım kuruluşları ve devlet kurumları çalışanları katılıyordu. Şimdilerde yaklaşık 10 Ukraynalı kadın burada eğitim alıyor. Savaştan önce İngilizce öğretmenliği yapan Anastasya Minçukova, “Savaş yakında biteceği için mayın temizlemeyi bilen insanlara büyük talep var. Yapılacak çok iş olduğuna inanıyoruz” diyor. 38 yaşındaki Ukraynalı Yuliya Katelik ise üç çocuğuyla yaşadığı Kramatorsk şehrinin gelecekte güvenli bir yer olacağından emin olmak için mayın temizleme eğitimine katıldığını söylüyor. 1998-1999’da Arnavutlar ile Sırpların savaştığı Kosova’da geride binlerce patlamamış mayın kalmıştı.