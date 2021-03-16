İki ülkeden daha flaş AstraZeneca aşısı kararı geldi!

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kanda pıhtılaşma riskini artırdığı ve beyin kanamasını tetikleyebileceği gerekçesiyle aşının kullanımının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Halk Sağlık Müdürlüğü Epidemiyolog Anders Tegnell, yaptığı açıklamada, söz konusu aşıdan sonra, kan sisteminde hem kanamaya hem de pıhtılaşmaya neden olan başka bir semptom türü keşfettiklerini söyledi.

Daha önce Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

YUNANİSTAN 'DEVAM' DEDİ

Yunanistan, Avrupa’da bazı ülkelerde kullanımı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımına devam edilmesine karar verdi.

Yunanistan Ulusal Aşılama Komisyonu (EEE), gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından yayımladığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinde AstraZeneca aşısının uygulanmasının ardından gözlenen kanda pıhtılaşma vakalarının "münferit vakalar" olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, aşılamanın önceden programlandığı şekilde devam etmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Kararın, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) AstraZeneca aşısının uygulanması yönündeki kararları doğrultusunda alındığı kaydedilen açıklamada, buna göre ülkede aşılamanın programlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas ise Avrupa İlaç Ajansından bir talimat gelmediği sürece AstraZeneca aşısını uygulamaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşlara bu konuda soğukkanlı olmaları ve aşı randevularını aksatmamaları çağrısında bulundu.

Kikilyas, Yunanistan’da bugüne kadar 172 bin doz AstraZeneca aşısı uygulandığını ve hiçbir yan etkisinin görülmediğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıklara neden olabileceği gerekçesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

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