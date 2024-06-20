İki ülke ortak  aday gösterdi... AGİT’te sürpriz Türk-Yunan işbirliği

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl 12 Temmuz’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Litvanya’nın başkenti Vilnius’daki görüşmesinde Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması kararlaştırıldı.

NORMALLEŞME ADIMLARI

Bu mutabakat çerçevesinde Erdoğan Atina’yı Miçotakis de Ankara’yı ziyaret ettiler. İki ülke arasında bir dizi anlaşmalar imzalandı. Yasadışı göçe karşı mücadele dahil, çeşitli alanlarda işbirliğine gidildi. Bazı iniş çıkışlara rağmen, Ege’de uzun süredir gerginliklerden uzak, sakin bir dönem yaşanıyor. İlişkilerdeki yeni sayfanın verdiği meyvelerden biri de mayıs ayında Türkiye’nin, UNESCO’da İngiltere’nin iddia ettiğinin aksine, Elgin mermerleri için hiçbir padişah fermanı bulunmadığını açıklayarak, bu eserlerin iadesi için Yunanistan’a verdiği destek oldu. İki ülke şimdi de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nda (AGİT) bir ilke imza attılar. Yunan medyasına göre, AGİT’in Avusturya’nın başkenti Viyana’daki merkezine Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ile Yorgo Yerapetritis’in imzalarının bulunduğu bir mektup ulaştı. AGİT yetkilileri Türk ve Yunan dışişleri bakanlarının imzalarının bulunduğu ortak mektubu görünce hayli şaşırdılar.

Haberin Devamı

MEKTUP NE DİYOR

Yunan medyası, adaylıklar için tanınan sürenin bitmesine sadece birkaç gün kala mayıs sonu gönderilen mektupta AGİT’teki son derece önemli iki görev için Türkiye ile Yunanistan’ın ortak adayları desteklediklerinin yazıldığı belirtildi.

Mania Telalian

Mektupta iki ülke eski bakan yardımcısı ve 4 Şubat 2023’e kadar Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’nu AGİT Genel Sekreterliği’ne, eski Yunan Dışişleri Bakanlığı Hukuk Dairesi direktörü Mania Telalian’ı ise AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin (ODIHR) direktörlüğüne aday gösterdi. Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’nun dışında 57 üyeli AGİT’in genel sekreterliği için 5 diğer aday daha bulunuyor.

Haberin Devamı

Feridun Sinirlioğlu

KIBRISLI RUMLAR TEPKİLİ

Türkiye ve Yunanistan’ın AGİT için ortak adayları destekleme kararına, Kıbrıs Rum Kesimi’nde tepki gösterildi. Fileleftheros gazetesi “Adadaki Türk işgali 50 yıldır devam ettiği bir sırada, bu ortak başvuru Kıbrıs’ı (Rum Yönetimi) rahatsız etti. Sinirlioğlu’nu desteklememiz sözkonusu değildir” diye yazdı.

KARAR EYLÜL AYINDA

Yunan ve Kıbrıs Rum medyasına göre, Yunan Dışişleri Bakanlığı, yurtışındaki büyükelçiliklerine, sözkonusu adaylıkların desteklenmesi için Türk büyükelçilikleri ile ortak etkinlikler düzenlemeleri için yazılı talimat gönderdi. AGİT Dönem Başkanı Malta, eylül ayına kadar, üyeleri ile görüşmeleri sonucu, bu iki önemli göreve kimlerin getirilmesine ilişkin raporunu teşkilata bildirecek.