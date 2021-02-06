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Dünya
Haber Giriş: 06.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İki ülke aşı istemiyor

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İki ülke aşı istemiyor
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Tüm ülkelerin aşıya erişimini hedefleyen COVAX girişiminin dağıtım planını açıklamasının ardından iki Afrika devleti, Tanzanya ve Burundi, aşı istemediklerini ilan etti.

Önce Tanzanya Sağlık Bakanlığı, şu aşamada aşı kabul etmeyi planlamadıklarını bildirdi. Açıklama, 60 milyonluk ülkenin devlet başkanının aşıya dair şüphelerini dile getirmesinden hemen sonra geldi. Dün de 12 milyon nüfuslu Burundi’nin Sağlık Bakanlığı, hastaların yüzde 95’inin iyileştiğine dikkat çekerek “Henüz aşı gerekli değil” dedi. Burundi iki binden az, Tanzanya ise sadece 500 vaka rapor etti.

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