‘İki uçakları dağa çarptı’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Gaciyev, “Ermenistan’a ait Su-25 savaş uçağını Erivan’ın iddia ettiği gibi ne Türkiye ne de biz vurarak düşürmedik. Üstelik uçaklar bir değil ikiydi. Bunlar Ermenistan topraklarından havalandıktan kısa süre sonra Karabağ bölgesi dağlık arazisinde tepelere çarparak parçalandı” dedi. İddialara Türkiye’den de yalanlama geldi. Milli Savunma Bakanlığı, “Türk savaş uçakları ile İHA/SİHA kullanımı iddiası kara propaganda. Azerbaycan ordusu yeterince güçlü” denildi.

S-300 İMHA EDİLDİ

Çatışmalar Karabağ’da tüm cephe hattında devam ediyor. AFP iki taraftan siviller dâhil doğrulanmış toplam ölümlerin 100’ü aştığını aktarırken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı verilerine göre Ermenistan 2 bin 300 askerini kaybetti. Ayrıca Ermenistan’dan Karabağ’a getirilen S-300 hava savunma rampası imha edildi. Çatışmalarda tank dahil 130 zırhlı araç etkisiz hale getirildi. İmha edilen topçu bataryası sayısı da 200 olarak açıklandı.