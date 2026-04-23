İki tren kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag yakınlarında, iki tren kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan olayda 17 kişinin yaralandığı, 4 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kopenhag’ın yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde, Hillerod ile Kagerup kasabalarını birbirine bağlayan hat üzerinde meydana geldi.

Yetkililer, iki yerel trenin henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştığını açıkladı.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde trenlerin ön bölümlerinin büyük hasar aldığı görüldü.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Acil durum ekipleri, trenlerde mahsur kalan kimsenin bulunmadığını duyurdu. Tüm yolcuların güvenli şekilde trenlerden tahliye edildiği açıklandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan bölgede ulaşım geçici olarak durduruldu.

Yetkililer, çarpışmanın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldığını duyurdu.