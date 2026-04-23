İki tren kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı

#Danimarka#Tren Kazası#Çok Sayıda Yaralı
İki tren kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 10:14

Danimarka’da iki trenin kafa kafaya çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı, 4 kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag yakınlarında, iki tren kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan olayda 17 kişinin yaralandığı, 4 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kopenhag’ın yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde, Hillerod ile Kagerup kasabalarını birbirine bağlayan hat üzerinde meydana geldi.

Yetkililer, iki yerel trenin henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştığını açıkladı.

İki tren kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde trenlerin ön bölümlerinin büyük hasar aldığı görüldü.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Acil durum ekipleri, trenlerde mahsur kalan kimsenin bulunmadığını duyurdu. Tüm yolcuların güvenli şekilde trenlerden tahliye edildiği açıklandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan bölgede ulaşım geçici olarak durduruldu.

Yetkililer, çarpışmanın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldığını duyurdu.

#Danimarka#Tren Kazası#Çok Sayıda Yaralı

