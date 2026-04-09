İki taraf da zafer ilan etti

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile Ortadoğu’ya yayılan savaş “kırılgan” bir ateşkesle bir süreliğine de olsa noktalandı. Hem Tahran hem de Washington’ın daha müzakere masasına oturulmadan ateşkesi “kendi zaferleri” olarak ilan etmesi dikkat çekti.

TRUMP: YÜZDE YÜZ ZAFER

ABD Başkanı Donald Trump, dün Fransız haber ajansı AFP ile yaptığı görüşmede ateşkes hakkında “Tam ve eksiksiz zafer. Yüzde 100. Hiç şüphe yok” diye konuştu. Trump, yine dün İngiltere merkezli Sky News’e yaptığı açıklamada ise “ABD’nin İran’daki tüm askeri hedeflerine ulaştığını” savundu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de dün İran’ın ateşkes için yalvardığını öne sürdü. ABD’nin İran ordusunu “yerle bir ettiğini” savunan Hegseth, “Başkan Trump, İran’ın tüm ekonomisini dakikalar içinde felç etme gücüne sahipti, ancak merhameti seçti” diye konuştu.

Gözden Kaçmasın Yatırımcı savaş değil Donald Trump gazisi Haberi görüntüle

İRAN: YALVARDILAR

İran cephesi de Washington’ın “tarihi bir yenilgiye” uğradığını ilan etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, “düşmanın yalvardığı ve teslim olduğu” belirtilerek “Aziz milletimizin savaşın başından itibaren sahadaki destansı varlığıyla İran, muazzam bir zafer elde etmiştir” denildi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ateşkesin “İran’ın görüşlerinin temel olarak kabul edildiği” bir çerçevede şekillendiğini kaydetti, “Ateşkes, büyük şehit liderimiz Hamaney’in kanının meyvesi ve tüm halkın sahnede varlığının bir başarısıdır” dedi.

AMERİKAN BASININDA TRUMP ‘KAÇTI’ YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün tehditler savurduktan sonra Tahran’a tanıdığı sürenin dolmasına yaklaşık 90 dakika kala 14 günlük ateşkese razı olması, gündeme “TACO” (Trump Always Chickens Out - Trump Daima Korkup Kaçar) olarak bilinen kavramı getirdi. TACO, Trump’ın ağır tehditler savurduktan sonra bir anda geri adım atmasını ifade ediyor. Amerikan CNN’e göre pek çok uzman, ABD ve İran arasındaki ateşkesi bir “TACO hali”. İsrail basınında yer alan analizde ise, Trump’ın geri adım atmasının ardında, gerilimin devam etmesinin “ülkesini uzak tutmaya söz verdiği sonsuz bir savaşa sürükleyebileceğinin” olduğu belirtiliyor. Öte yandan Trump’ın TACO kavramından pek hoşnut olmadığı biliniyor.