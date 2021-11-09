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İki rapçiye 1 milyon dolarlık dava

#Travis Scott#Drake#Konser
İki rapçiye 1 milyon dolarlık dava

ABD’de sekiz kişinin izdiham nedeniyle öldüğü konser faciasından yaralı kurtulan Kristian Paredes, ünlü rapçiler Travis Scott ve Drake’i ‘kalabalığı kışkırtmakla’ suçladı. Paredes, iki rapçiye 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

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GEÇTİĞİMİZ cuma günü ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve çıkan izdiham sonucu sekiz kişinin feci şekilde can verdiği Astroworld müzik festivali mahkemeye taşındı. Konserde yaralanan 23 yaşındaki Kristian Paredes, olay sırasında sahnede olan rapçiler Travis Scott ve Drake ile organizasyonda yer alan şirketlere 1 milyon doları aşkın tazminat davası açtı. Paredes, ünlü rapçileri ‘kalabalığı kışkırtmak’ ve ‘izdihama neden olmakla’ suçladı.

‘KİMSE YARDIM ETMEDİ’

Trajik olaydan ağır yaralı olarak kurtulan Paredes, konseri organize eden şirket Live Nation Entertainment Inc. ile konserin düzenlendiği kompleks Harris County Sports and Convention Corporation aleyhine de dava açtı. İngiliz Daily Mail’in ulaştığı şikâyet dosyasına göre, konserin düzenlendiği Teksas eyaletinde yaşayan Paredes, “Birçok kişi güvenlik görevlilerine yardım için yalvarıyordu ancak onlar görmezden geldiler” ifadelerini kullandı. Kardashian ailesinin gözde üyelerinden televizyon yıldızı Kylie Jenner ile birlikte olan ve bir kız çocukları bulunan Travis Scott, uygunsuz ve kanunsuz davranışları nedeniyle daha önce iki kez ceza almıştı.

‘İZDİHAMA ONLAR YOL AÇTI’

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Ünlü rapçiler Travis Scott ve Drake’in, konsere ara vermeyip şarkı söylemeye devam ettiği iddia ediliyor.

İki rapçiye 1 milyon dolarlık dava

YERDEKİ CESETLERİN YANINDAN GEÇMİŞLER

Konsere ilişkin her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. İngiliz The Sun gazetesine konuşan kaynaklar, şu anda ikinci çocuklarına hamile olan Travis Scott’ın sevgilisi Kylie Jenner ile kardeşi ünlü model Kendall Jenner’ın konserde olduğunu, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi cesetlerin arasından geçerek festival alanını gizlice terk ettiklerini öne sürdü. Görgü tanıkları, Kylie Jenner ile Travis Scott’ın 3 yaşındaki kızları Stormi’nin de konserde olduğunu kaydetti. İddiaya göre Jenner kardeşler, tepki görmemek için de maske ve kapüşon takıp gizlenerek olay yerini terk ettiler. Kylie Jenner olaydan bir gün sonra Instagram’dan yaptığı açıklamada, “Travis ve ben, haberler çıkana kadar konserde insanların öldüğünün farkında değildik” ifadelerini kullanmıştı.

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