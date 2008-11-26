İki kızına tecavüz eden babaya ömür boyu hapis

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İNGİLTERE’de bir mahkeme, iki kızına 25 yıl boyunca tecavüz eden ve 19 kez hamile bırakan babayı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sheffield Ceza Mahkemesi, 56 yaşındaki adamın iki kızına yıllarca kötü davrandığı ve onları 19 kez hamile bıraktığına kanaat getirdi. Avukat Nicholas Campbell, iki kız kardeşe tecavüzlerin 8 yaşlarına gelince başladığını söyledi. Talihsiz kızların bu uzun süreçte defalarca çocuk düşürdüğü ve kürtaj olduğu, ayrıca doğurdukları 9 çocuktan ikisinin doğum sırasında öldüğü bildirildi. İngiliz yasaları gereği baba ve kızlarının adları açıklanmadı.



