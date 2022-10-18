İki kişi arasında sıkışan yolcu sosyal medyayı ikiye böldü... İşte havayolu şirketinin tartışma yaratan kararı

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Sosyal medya günlerdir Sydney Watson isimli yolcunun paylaşımını konuşuyor.

Üçlü koltuğun ortasında yolculuk eden Watson, 3 saatlik uçuş boyunca yanında iki kilolu yolcu olduğunu ve bu yüzden mağdur olduğunu açıklamıştı.

O anların fotoğrafını çekerek Twitter hesabı üzerinden paylaşan genç kadının 'iki obez insan arasında sıkışıp kaldığından' şikayet ettiği bu paylaşım sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

Pek çok kullanıcı Watson'ı insanların dış görünüşü ile alay etmekle suçlarken bazı kullanıcılar ise bu durumun uçuş konforunu düşürdüğü konusunda Watson ile hemfikir olmuştu.

Sosyal medyayı adeta ikiye bölen bu olay sonrası havayolu firmasının kararı belli oldu.

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Watson, havayolu firmasından gelen elektronik postayı sosyal medya hesabı üzerinde paylaştı.

'Başka bir müşterinin koltuk alanını ihlal etmesi nedeniyle konforunun azalmasına içtenlikle üzülüyorum' denilen mesajda şu ifadeler yer aldı;

'Bu uçuşta görevlilerimiz oturma düzeninde değişiklik yapamadılar. Ancak iyi niyet göstergesi olarak, size ayrı bir e-posta yoluyla 150 dolarlık bir seyahat kredisi tanımlıyoruz.'

Bazı kullanıcılar şirketin ödeme yapma kararını da eleştiri yağmuruna tuttu. Havayolundan tazminat kazandığını belirten Watson önerilen ücreti ise beğenmedi.

Watson konuya ilişkin yaptığı paylaşımda 'şirketin bana önerdiği 150 dolarlık ödemeyi ihtiyacı olan birine vermeyi tercih ederim' ifadesine yer verdi.