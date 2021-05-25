Son Güncelleme:
İki kavuna servet: 208 bin TL
Japonya’nın Hokkaido Adası’nda yetişen ve dünyanın en pahalı meyvelerinden olan ‘Yubari kavunları’ için her yıl düzenlenen geleneksel müzayedelerden ilki dün gerçekleştirildi. İki adet Yubari cinsi kavun, açık arttırmada yerel bir bebek maması üreticisi tarafından 24 bin 800 dolara (208 bin TL) satın alındı.
Kavunların geçen yıla göre 22 kat fazla fiyata satılması, salgın sonrası ekonomik toparlanmanın bir işareti olarak yorumlandı. 2019’da bir çift Yubari kavunu 45 bin 895 dolara satılmıştı. Pandeminin ciddi kısıtlamalara yol açtığı 2020’de ise sadece 1101 dolardan alıcı bulmuştu.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara