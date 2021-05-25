İki kavuna servet: 208 bin TL

Kavunların geçen yıla göre 22 kat fazla fiyata satılması, salgın sonrası ekonomik toparlanmanın bir işareti olarak yorumlandı. 2019’da bir çift Yubari kavunu 45 bin 895 dolara satılmıştı. Pandeminin ciddi kısıtlamalara yol açtığı 2020’de ise sadece 1101 dolardan alıcı bulmuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara