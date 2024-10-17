İki kasırganın bilançosu ağır: Helene 92 kişiyi geri vermedi

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HELENE Kasırgası’nın vurduğu North Carolina eyaleti Valisi Roy Cooper, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 3 hafta önce eyaleti etkileyen Helene Kasırgası’na ilişkin açıklamada bulundu. Cooper, yerel yetkililer ve Ulusal Muhafızlar’ın arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti. North Carolina’da resmi olarak 95 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, kasırgaların vurduğu diğer eyaletlerdeki can kayıplarına da bakıldığında 230’u aştı. 92 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.

13 BİN HANENİN ELEKTRİĞİ YOK

ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve North Carolina’da “afet durumu” ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için “federal yardım” talimatı vermişti. Vali Cooper, çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini söylerken elektrik kesintilerinin 1 milyon haneden 13 bine düştüğünü, kapalı yol sayısının 1200’den 580’e indiğini aktardı.

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İLETİŞİM ALTYAPISI ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan Elon Musk’ın sahibi olduğu uydu interneti şirketi Starlink, ABD’de Helene ve Milton kasırgalarından etkilenen bölgelerde yıl sonuna kadar uydudan internet hizmetini ücretsiz sunmaya başladı. Kasırganın neden olduğu hasarın ardından iletişim altyapısının da zarar görmesi, bölge halkını zor durumda bırakmıştı.