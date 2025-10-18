×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İki İsrailli esirin cesedi daha teslim edilecek

Güncelleme Tarihi:

#Hamas#İsrail#Ateşkes
İki İsrailli esirin cesedi daha teslim edilecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 21:34

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu akşam 2 İsrailli esirin cesedini daha teslim edeceğini açıkladı.

Haberin Devamı

 

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında canlı esirleri teslim eden Hamas, ölen esirlerin cesetlerini arama çalışmalarını da sürdürüyor. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 10.00'da 2 esirin cesedine daha ulaşıldığı kaydedildi. Yerel saatle 22.00'de teslim edileceği belirtilen cesetlerin kimlikleri ya da nerede teslim edileceklerine ilişkin bilgi verilmedi.

11 CESET TESLİM EDİLMİŞTİ 

Hamas, daha önce İsrail'e 11 ceset teslim etmişti. Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı. İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hamas#İsrail#Ateşkes

BAKMADAN GEÇME!