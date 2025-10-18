İki İsrailli esirin cesedi daha teslim edilecek

Haberin Devamı

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında canlı esirleri teslim eden Hamas, ölen esirlerin cesetlerini arama çalışmalarını da sürdürüyor. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 10.00'da 2 esirin cesedine daha ulaşıldığı kaydedildi. Yerel saatle 22.00'de teslim edileceği belirtilen cesetlerin kimlikleri ya da nerede teslim edileceklerine ilişkin bilgi verilmedi.

11 CESET TESLİM EDİLMİŞTİ

Hamas, daha önce İsrail'e 11 ceset teslim etmişti. Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı. İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.