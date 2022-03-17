İki gazeteci savaş kurbanı... Haber peşinde can verdiler

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Rusya’nın saldırılarını arttırdığı Kiev’in dışındaki Horenka bölgesinde, iki gazetecinin aracı yaylım ateşinin ortasında kaldı. Araçta bulunan ABD merkezli haber kanalı FOX News’te görevli 55 yaşındaki kameraman Pierre Zakrzewski ve 24 yaşındaki yapımcı Oleksandra Kuvşinova hayatını kaybetti. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından aynı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan gazeteci Benjamin Hall’un hayatta olduğu ancak bacağının bir kısmını kaybettiği açıklandı.

‘KALBİMİZ PARÇALANDI’

FOX News CEO’su Suzanne Scott saldırıyla ilgili, “Kalbimizin parçalandığı bir gün” değerlendirmesinde bulundu. Scott açıklamasında, 55 yaşındaki Zakrzewski’nin daha önce Irak, Afganistan ve Suriye gibi bölgelerde de çalıştığını ve şubat ayının başından beri Ukrayna’da görev yaptığını belirtti. “Pierre Irak’tan Afganistan’a kadar neredeyse her uluslararası olayı FOX News için takip etmişti” diyen Scott, “Pierre’in bir gazeteci olarak sahip olduğu tutku ve yetenek eşsizdi” ifadelerini kullandı. Fox News’in ulusal güvenlik muhabiri Jennifer Griffin ise Zakrzewski’nin “fotoğrafçılıktan mühendisliğe, editörlükten yapımcılığa bütün rolleri inanılmaz yeteneği sayesinde baskı altında bile başarılı bir şekilde hayata geçirdiğini” söyledi. Griffin, Kuvnişova’nın ölümünden duyduğu üzüntüyü de “Kaybımızı tanımlamamız imkânsız” sözleriyle ifade etti. FOX muhabiri Trey Yingst ise, “Yetenekli ve espriliydi. Fotoğrafçılığı, şiiri ve müziği severdi. Kahveye sevgimiz üzerinden hızlıca arkadaş olmuştuk. 24 yaşındaydı” dedi.

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KAMERASINDA HEP SAVAŞ VARDI

55 yaşındaki kameraman Pierre Zakrzewski daha önce Irak, Afganistan ve Suriye gibi bölgelerde de çalışmıştı. Şubat ayının başından beri Ukrayna’da görev yapıyordu.

Pierre Zakrzewski

HAYATININ BAHARINDAYDI



Henüz 24 yaşında olan yapımcı Oleksandra Kuvşinova’nın ölümü, meslektaşlarını derinden sarstı.

Oleksandra Kuvşinova

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21 GÜNDE 5 GAZETECİ ÖLDÜ

Ukrayna yetkililerine göre, Rusya’nın işgal harekâtına başladığı 24 Şubat’tan bu yana 5 gazeteci çatışmalarda hayatını kaybederken, 30’dan fazla gazeteci ise yaralandı. Geçen pazar günü ABD’li gazeteci Brent Renaud, Kiev’in dışındaki Irpin kasabasında vurularak öldürülmüştü. Üç yabancı gazetecinin yanı sıra iki Ukraynalı gazetecinin de hayatını kaybettiği belirtildi.