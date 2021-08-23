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Dünya
Haber Giriş: 23.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

iki doz aşım işte kolumda

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iki doz aşım işte kolumda

İtalya’da aşı sertifikasının barkodunu koluna dövme yaptıran üniversitesi öğrencisi fenomen oldu.

ÜLKENİN güneyindeki Reggio Calabria kentinde yaşayan 22 yaşındaki Andrea Colonnetta, iki doz aşı olduğunu kanıtlayan barkodu diğer herkesin yaptığı gibi akıllı telefonuna yüklemek ya da yazıcıdan bir çıktısını almak yerine dövme stüdyosuna gitmeyi tercih etti.

REKOR PAYLAŞIM

“Kesinlikle orijinal bir şey yapmayı tercih ettim, farklı olmayı seviyorum” diyen genç, bir McDonald şubesine girişi sırasında kolundaki barkodlu dövmeden yapılan kontrolün görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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