iki doz aşım işte kolumda

ÜLKENİN güneyindeki Reggio Calabria kentinde yaşayan 22 yaşındaki Andrea Colonnetta, iki doz aşı olduğunu kanıtlayan barkodu diğer herkesin yaptığı gibi akıllı telefonuna yüklemek ya da yazıcıdan bir çıktısını almak yerine dövme stüdyosuna gitmeyi tercih etti.

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“Kesinlikle orijinal bir şey yapmayı tercih ettim, farklı olmayı seviyorum” diyen genç, bir McDonald şubesine girişi sırasında kolundaki barkodlu dövmeden yapılan kontrolün görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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