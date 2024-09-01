İki doğu eyaletinde sandık başı: Almanya’nın aşırı sağ ile sınavı var

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Almanya’nın doğudaki Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde halk başbakan ve meclis üyelerini seçmek için sandık başında. Thüringen’de yaklaşık 1.66 milyon, Saksonya eyaletinde de yaklaşık 3.3 milyon seçmen bugün oy kullanacak. Seçimler göçmenlerin karıştığı bıçaklı saldırıların ardından politikaların sertleştiği bir atmosferde gerçekleşiyor.

RADİKAL BAŞBAKAN ADAYI

Sandıkların kurulacağı eyaletler, ülkede aşırı sağcılığın en güçlü olduğu bölgeler. Son dönemde failleri göçmen olan bıçaklı saldırıların ardından bu eyaletlerde göçmenlere yönelik nefret suçlarının artacağından endişe ediliyor. Üstelik Thüringen’de eyalet başbakanlığına en yakın isim, AfD’nin en tartışmalı politikacılarından Björn Höcke. Nazi sloganı attığı için para cezası alan Höcke, seçimleri kazanırsa 16 eyaletten birinde başbakanlık görevini üstlenen ilk AfD’li siyasetçi olacak. Saksonya’da ise AfD, birinciliği merkez sağ CDU’nun elinden almaya çalışıyor. Bugünkü eyalet seçimlerinde iktidar koalisyonunun üç ortağı SPD, Yeşiller ve FDP’nin ise yüzde 5 barajının altında kalma ihtimali var.

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İKTİDARIN KADERİ SANDIKTA MI

İki eyaletin toplam nüfusu Almanya genelinin yüzde 8’inden az olsa da sandıktan çıkacak sonuç 2025 sonbaharında yapılması öngörülen genel seçimler öncesi büyük önem taşıyor. Anketlere göre Başbakan Olaf Scholz’un partisi SPD, Haziran’daki Avrupa Parlamentosu seçimleri yenilgisinden sonra herhangi bir toparlanma belirtisi göstermiyor. Ülkede daha önce eyalet seçimleri iktidarı erken seçime zorlamıştı. Yine de analistler iki eyaletteki seçimlerde büyük bir hezimet yaşansa bile Şansölye Scholz’un açıklanan tarihten önce halkı sandığa götürmesini beklemiyor. Bu siyasi atmosferde Scholz güvenlik ve göç politikalarını sertleştirmeye çalışıyor. Berlin, Haziran’da bir polisin Afgan göçmenin bıçaklı saldırısında ölmesinin ardından Afganistan ve Suriye’ye suçluların iadesine başlayacaklarını açıklamıştı. Nitekim bu hafta Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirdiği 2021’den beri ilk kez suça karışmış 28 Afgan sınır dışı edildi.

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SEÇİMLERİN SÜRPRİZİ: AŞIRI SOL

Anketlere göre, iki eyalette de radikal solcu Sahra Wagenknecht (55) tarafından kendi adıyla kurulan BSW üçüncü sırada yer alıyor. Yalnızca iki ay önce kurulmuş olan Sahra Wagenknecht Birliği’nin (BSW) büyük başarısının arkasında, göçmen politikaları dahil bazı konularda aşırı sağ ile birleşmesi yatıyor.

Parti ekonomide sola konumlanırken göç, iklim değişikliğiyle mücadele ve Ukrayna savaşına destek konularında AfD ile benzer fikirleri savunuyor.

Analistler, BSW’nin hem yerel hem de genel seçimlerde AfD’den oy çalabileceğini düşünüyor. Almanya’ya okumaya gitmiş İranlı bir baba ile Alman bir annenin kızı olan Sahra Wagenknecht’in çocukluğu, doğu Almanya’da geçmiş, büyük ebeveynleri tarafından yetiştirilmiş.