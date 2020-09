İki dışişleri bakanı aynı gazeteye yazdı; Çavuşoğlu: Kriz fırsat yaratabilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Kathimerini” gazetesinde yayınlanan yazısında Yunan hükümetine seslenerek “Ön şartsız tüm diyalog kanallarını açın. Ön şartlar, karşı ön şartlar doğurur. İnanın biz de bir sürü ön şart bulabiliriz” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan’ın karşılarında iki seçenek bulunduğunu belirterek, bunların, ya her iki ülkeye zarar veren çekişme, ya da her iki ülke için yararlı bir kazan-kazan formülü bulmak olduğunu vurguladı. “Her kriz barışçı yolda ilerlemek amacıyla faydalanabileceğimiz bir fırsat yaratabilir. Her müzakere de al-ver içermelidir” diyen Çavuşoğlu makalesinde şunları belirtti: “Aksi takdirde ya sorunları halının altına süpürüp zamanla kendiliğinden yok olmalarını beklersin ya da senin hesabına sorunları bir başkasının çözeceğini ümit edersin. Oysa sorunlar zamanla daha da karmaşık hale gelir.”





BARIŞ VE GÜVENLİK

Çavuşoğlu, “Gelecek nesillere barış ve güvenliği teslim edebilmek için güçlü ve mantıklı yönetimlere ihtiyaç vardır. Türkiye’de bu yönetim mevcuttur” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’NİN HEDEFLERİ

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Akdeniz’deki başlıca hedeflerini şöyle sıraladı:

Deniz yetki bölgelerinin adil ve eşit bir şekilde belirlenmesi.

Kıta sahanlığı haklarımızın maksimalist ve abartılı taleplerden korunması.

Kıbrıslı Türklerin, denizaltı kaynakları ile ilgili eşit haklarının korunması.

Bu kaynaklardan yararlanılması amacıyla işbirliği yapılması için Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafların katılımı ile adil bir mekanizmanın oluşturulması.

‘AB’NİN YETKİSİ YOK’

Çavuşoğlu yazısında, AB’nin deniz yetki sınırlarının belirlenmesinde hiçbir yetkisi bulunmadığını ve Türkiye’ye AB aracılığıyla bir dizi maksimalist talep empoze edilemeyeceğini söyledi. “Deniz kuvvetlerimizin bölgedeki varlığı saldırgan değil, kıta sahanlığımız içinde sismik araştırmalarınıza müdahaleyi önlemek için savunma amaçlıdır” diyen Çavuşoğlu , Türkiye’nin, NATO’nun ve Almanya’nın girişimlerini desteklediğini belirtti.

FRANSA’YA ELEŞTİRİ

Bu dönemde Fransa gibi bazı ülke hükümetlerinin sömürgeci geçmişlerinin düşüncesizce özlemi içinde olduklarını vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sömürgeciliğin onca halka verdiği büyük acıları o kadar çabuk mu unuttuk” diye ekledi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten (BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi olan beş ülke) büyüktür” sözünü hatırlattı.

DENDİAS’IN ÖN ŞART İNADI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yazısında, ‘ön şartlı’ diyalog inadını sürdürdü. Dendias, Kathimerini gazetesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun makalesi ile eşzamanlı yayınlanan yazısının girişinde, ağır bir tarihi geçmişi bulunan Türk-Yunan ilişkilerinin bugün de zorluklar içerdiğini belirterek, “Türkiye ile yürünmesi zor bir yolda ilerleyebileceğimize dair iyimseriz” dedi. Ancak hemen ardından, Türkiye’ye karşı şu suçlamalarda bulundu: