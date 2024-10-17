İki dil konuşmanın beyindeki etkisi ortaya çıktı

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Kanada’daki McGill ve Ottawa üniversiteleri ile İspanya'daki Zaragoza Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, iki dil konuşmanın bilişteki rolünü ve beyin bölgeleri arasındaki iletişimin verimliliğinin arttığını gösterdi.

Bilim insanları Fransızca, İngilizce veya her iki dili de konuşan 151 katılımcıyla bir araya gelerek, ikinci dillerini öğrendikleri yaşları kaydetti. Katılımcıların tüm beyin bağlantısını kaydetmek için dinlenme durumu MR görüntüleri kullanılarak tarandı.

MR görüntüleri, iki dil konuşan katılımcıların beyin bölgeleri arasındaki bağlantının tek dil bilen katılımcılara göre daha yüksek olduğunu ve bu bağlantının, ikinci dilini daha genç yaşta öğrenenlerde daha güçlü olduğunu gösterdi.

Geçmişte yapılan araştırmalar da ikinci bir dil öğrenmenin dikkati, sağlıklı yaşlanmayı ve hatta beyin hasarı sonrası iyileşmeyi olumlu yönde etkileyebileceğini gösterdi.