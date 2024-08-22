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İki dağcı yüzlerce metre yüksekten düşerek öldü

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#Dağcı#Fransa#Zirve
İki dağcı yüzlerce metre yüksekten düşerek öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 13:48

Fransa'nın İtalya sınırında bulunan Mont Blanc'a tırmanan iki İspanyol dağcı, 350 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Kazada hayatta kaldığı bildirilen başka bir dağcı ise hastaneye kaldırıldı.

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Fransa'nın Haute-Savoie vilayetinde yer alan Mont Blanc dağına tırmanan iki dağcı, 350 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Yetkililer, 26 ve 27 yaşlarındaki iki İspanyol dağcının Mont Blanc'a yaptıkları tırmanış sırasında 350 metreden düştüklerini açıkladı.

Olay yerine helikopterle ulaşan arama kurtarma görevlileri, "iniş sırasında halatlarıyla bir kayayı test etmek istedikleri" sırada düştükleri belirtilen iki dağcının cansız bedenine ulaştı.

Kazada hayatta kaldığı bildirilen başka bir dağcı ise hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Dağcı#Fransa#Zirve

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