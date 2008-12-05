İki biraya 1000 Euro hesap

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir barda içtikleri 2 bira için bin Euro gelen hesaba itiraz eden iki Amerikan vatandaşı dövülerek rehin alındı.

Macar basınında çıkan haberlere göre, Amerikalı turistler gittikleri barda 2 bira içti. Hesabın bin Euro olduğunu görünce şaşıran turistler hesaba itiraz etti. Hesabı ödememek için direnen turistler korumalar tarafından dövülerek 5 saat boyunca rehin alındı. Turistler kredi kartıyla çektikleri parayla hesabı ödeyince serbest bırakıldı. Macar polisi olayla ilgili iki kişiyi tutukladı.