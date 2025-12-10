İki bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı

Haberin Devamı

Fas’ın Fes kentine bağlı Al Mostaqbal Al Massira mahallesinde iki bina, gece saatlerinde çöktü. Fas basını, binada yaşayan çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ve çökmenin ardından arama kurtarma çalışmalarının başladığını kaydetti.

Olayın hemen ardından yardıma koşan siviller enkazdan bir çocuğu kurtarmayı başarırken olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer olayda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Haberin Devamı

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Binaların çok eski olabileceği ifade edilirken soruşturmada muhtemel inşaat ihlalleri, yapısal ihmal ve idari sorumluluğun inceleneceği kaydedildi.