İki bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Fas#Çökme#Can Kaybı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 12:42

Fas'ın kuzeyindeki Fez kentinde iki binanın çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Fas’ın Fes kentine bağlı Al Mostaqbal Al Massira mahallesinde iki bina, gece saatlerinde çöktü. Fas basını, binada yaşayan çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ve çökmenin ardından arama kurtarma çalışmalarının başladığını kaydetti.

Olayın hemen ardından yardıma koşan siviller enkazdan bir çocuğu kurtarmayı başarırken olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer olayda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Binaların çok eski olabileceği ifade edilirken soruşturmada muhtemel inşaat ihlalleri, yapısal ihmal ve idari sorumluluğun inceleneceği kaydedildi.

