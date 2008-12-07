Ä°ki beyin arasÄ±ndaki fark

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Beyin ve zekayÄ± belirleyen karmaÅŸÄ±k mekanizmayÄ± anlamaya Ã§alÄ±ÅŸan bilim adamlarÄ±, ilginÃ§ bir sonuÃ§ elde etti.

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Kaliforniya Ãœniversitesi'nin bilim adamlarÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen araÅŸtÄ±rmada bir grup dar gelirliÂ Ã§ocukla,Â zengin ailelerin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n beyinleri incelenmeye alÄ±ndÄ±.



YarÄ±sÄ± yoksul, yarÄ±sÄ± varlÄ±klÄ± 9-10 yaÅŸlarÄ±nda 26 Ã§ocuÄŸun katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re iki grupta yer alan Ã§ocuklarÄ±n beyninin okuma ve dÃ¼ÅŸÃ¼nme ile elektriksel aktivitelerden sorumlu "prefrontal korteks"indeki iÅŸleyiÅŸte belirgin farklÄ±lÄ±klar ortaya Ã§Ä±ktÄ±.



BEYÄ°N VE BÃœTÃ‡E



Ä°ki grup arasÄ±nda bilgiyi algÄ±lama ve iÅŸlemesinde aile bÃ¼tÃ§elerinde oluÄŸu gibi uÃ§urum olduÄŸu saptandÄ±.



AraÅŸtÄ±rmacÄ± Dr. Mark Kishiyama, dÃ¼ÅŸÃ¼k gelirli ailelerin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n beyninin Ã¶n lobundaki bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼n iÅŸleyiÅŸinin, varlÄ±klÄ± ailelerin Ã§ocuklarÄ±nkine gÃ¶re daha zayÄ±f olduÄŸunu saptadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.



BESLENME, Ã‡EVRE VE MADDÄ° SIKINTI



Dr. Kishiyama "Dar gelirli ailelerin Ã§ocuklarÄ± okuduklarÄ±nÄ±, dinlediklerini ve izlediklerini diÄŸerleri kadar hÄ±zlÄ± ve net algÄ±layamÄ±yor. BunuÂ yeterli ve kaliteli beslenme noksanlÄ±ÄŸÄ±, diÄŸer olumsuz Ã§evresel koÅŸullar ve ailedeki maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lara baÄŸlÄ± stresten kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyoruz" dedi.