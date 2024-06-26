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IKBY'de yaklaşık 2 senedir ertelenen parlamento seçimleri için tarih belli oldu

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#IKBY#Seçim#Dünya
IKBYde yaklaşık 2 senedir ertelenen parlamento seçimleri için tarih belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 16:04

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 2 senedir ertelenen milletvekili seçimlerinin 20 Ekim 2024 tarihinde yapılmasına karar verildi.

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IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, milletvekili seçimleri için 20 Ekim 2024 tarihinin belirlendiği bildirildi.

IKBY'de milletvekili seçimlerinin ilk olarak 1 Ekim 2022'de yapılacağı açıklanmış ancak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında azınlık kotaları başta olmak üzere seçim yasası ve Yüksek Seçim Komisyonu'nun aktifleştirilmesi konularında yaşanan anlaşmazlık sonrası seçimlerin bir yıl ertelenerek 18 Kasım 2023'de yapılması kararlaştırılmıştı. Bu tarihte de yapılamayan seçimler daha önce 25 Şubat 2024 ve 10 Haziran 2024 tarihlerine ertelenmişti.

IKBY'de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018'de gerçekleştirilmişti.

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#IKBY#Seçim#Dünya

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