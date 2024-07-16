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IKBY, KDP sorumlusuna yönelik saldırının arkasında terör örgütü PKK olduğunu açıkladı

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#IKBY#KDP#PKK
IKBY, KDP sorumlusuna yönelik saldırının arkasında terör örgütü PKK olduğunu açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 21:03

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Süleymaniye’nin Kelar ilçesindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) sorumlusuna yönelik saldırının arkasında terör örgütü PKK’nın olduğunu duyurdu.

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IKBY Terörle Mücadele Birimi’nin resmi Facebook hesabından IKBY Güvenlik Konseyinin konuya ilişkin açıklaması yayımlandı.

Açıklamada, terör örgütü PKK’nın son 3 yılda IKBY’de çok sayıda vatandaş ve güvenlik güçlerini hedef aldığı ve bir süredir suikastlar düzenlemeye çalıştığı belirtilerek, terör örgütünün KDP’nin Kelar ilçesi Sorumlusu Ekrem Salih’e yönelik dünkü saldırıyı da gerçekleştirdiği belirtildi.

Terör örgütü PKK’nın bölgede pazar yerlerini yakarak esnafa ve vatandaşlara zarar verdiği vurgulanan açıklamada, terör örgütünün "bölgenin geleceğini tehlike altına attığı ve eylemlerinin yanıtsız kalmayacağı" kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütü PKK'nın uluslararası düzeyde uyuşturucu pazarlama ve dağıtma eylemlerinde yer aldığına da dikkati çekildi.

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#IKBY#KDP#PKK

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