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IKBY Başkanı Barzani: PKK terör örgütü başından beri baş ağrısı

#Irak Kürt Bölgesel Yönetimi#Neçirvan Barzani#PKK
IKBY Başkanı Barzani: PKK terör örgütü başından beri baş ağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın IKBY için baş ağrısı olduğunu belirterek, PKK'nın en başından beri Erbil'deki IKBY hükümetinin karşısında durduğunu söyledi.

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Barzani, Erbil merkezli Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen "İstikrarlı bir Ortadoğu için istikrarlı bir Irak" başlıklı forumda konuşma yaptı.

IKBY Başkanı, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşmanın PKK nedeniyle uygulanamadığını kaydetti.

"OPERASYONLARIN ANA SEBEBİ PKK"

Barzani, Türkiye'nin Irak'taki PKK karşıtı operasyonlarına ilişkin, "Operasyonların ana sebebi PKK'dır ve bu Kürdistan Bölgesi için baş ağrısı. Aynı zamanda (PKK) Türkiye'de herhangi bir eylem yapamıyor. Ancak bu kaosu Kürdistan topraklarına taşıyor. Yani bu sorunları yaratan temel sebep PKK'dır." dedi.

"Eğer PKK bu sorunları yaratmazsa, biz çok kolayca ve yüksek bir sesle Türkiye'ye 'bu işi yapman senin hakkın değil' diyebiliriz." ifadelerini kullanan Barzani, PKK'nın, IKBY hükümetinin kararlarına ve kurumlarına saygı duymadığını söyledi.

Barzani, "(PKK) En başından beri çok aşikarca hem parlamento hem de Erbil'deki Kürdistan hükümetinin karşısında durdu." diyerek, IKBY'nin Türkiye ve İran için tehdit kaynağı yapılmaması gerektiğini belirtti.

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#Irak Kürt Bölgesel Yönetimi#Neçirvan Barzani#PKK

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