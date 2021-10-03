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IKBY Başbakanı Barzani: PKK, şimdiye kadar Kürtlerin hayrına ne yaptı, gösterin

#Mesrur Barzani#Irak Kürt Bölgesel Yönetimi#PKK
IKBY Başbakanı Barzani: PKK, şimdiye kadar Kürtlerin hayrına ne yaptı, gösterin

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Başbakanı Mesrur Barzani, bir grup üniversiteli ile yaptığı söyleşide bölgede terör örgütü PKK’nın varlığı ve hükümetin PKK’ya yönelik planlarıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

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Rudaw haber sitesine göre Mesrur Barzani şöyle konuştu: “PKK’lı veya bir mağdur diğer tüm Kürtler gibi misafir olarak Kürdistan Bölgesi’ne gelecekse başımız gözümüz üstüne. Ama iktidara alternatif olarak gelir, silahları ile gelip vatandaşlarımıza müdahale eder, köylülerin köylerine gitmesine izin vermez, çiftçilerimizin topraklarını ekmesine izin vermez, gidip hükümet gibi halktan vergi toplar, mahkemeler kurar, eziyet eder ve Türkiye ordusunun Kürdistan Bölgesi topraklarına gelmesine neden olursa olmaz. PKK olmasa Türkiye ordusu Kürdistan’a girmezdi.”

PKK’NIN ÇARPIK SİYASETİ

“PKK hangi bölgeyi kurtarmaya geliyor? Kurtarılmış bir ülkenin tekrar PKK tarafından kurtarılmasına ihtiyacı yoktur. Peşmerge bu topraklarda hüküm süremez diyorlar, gelip yollara mayın döşüyorlar, Peşmerge araçlarına füze attılar, asayiş görevlilerini şehit ettiler. Evet, kardeş kavgası olsun istemiyoruz. Fakat kardeş kardeşinin kadrini bilendir. Biz Kürtlük yapıyoruz ama PKK Kürtlük yapmıyor. PKK’nin kurulduğu tarihten bu güne kadar Kürt halkına hayrı dokunan tek bir kazanımı varsa bana anlatın! Biz Kürdün Kürde karşı savaşmasını istemiyoruz. Fakat biz PKK’nin bu çarpık siyasetini devam ettirerek, binlerce gencimizin kanı ile ödenen bedeller ve mücadele ile ortaya çıkan kazanımların kaybedilmesine de razı olmayız.”

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#Mesrur Barzani#Irak Kürt Bölgesel Yönetimi#PKK