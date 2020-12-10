IKBY Başbakanı Barzani: PKK kılık değiştirip Sincar’a geri döndü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, son birkaç gündür Süleymaniye’de maaşların geç ödenmesi nedeniyle alevlenen gösteriler hakkında açıklamalar yaptı. Terör örgütü PKK’nın Musul’un Sincar ilçesinden çekilmediğini belirten Barzani ayrıca Süleymaniye’deki gösterilerde PKK mensuplarının yer aldığı imasında bulundu.

PKK’YA SUÇLAMA

Bölgesel hükümetin yasal ve medeni tüm gösterileri desteklediğini söyleyen Barzani, “Maalesef gördük ki, bir grup, göstericiler arasına sızarak eylemlerin yönünü değiştirdi ve parti ile kamu binalarına saldırdı” diyerek şiddet eylemlerini provoke edenlerin PKK’lı olduğu imasında bulundu.

SAYILARI ARTTI

Soru üzerine Erbil ve Bağdat arasındaki Sincar Anlaşması hakkında da açıklamalarda bulunan Barzani, “Sincar Anlaşması’nın uygulanmasını bekliyoruz ancak henüz uygulamaya konulmadı. PKK ve ona bağlı hiçbir güç Sincar’dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı’na çekildiler ve tekrar geri döndüler. Sayıları daha da arttı” dedi. Süleymaniye ve Halepçe’de memur maaşlarının gecikmesini protesto etmek için yapılan gösterilerde 7 Aralık’tan bu yana 7 kişi hayatını kaybetti.