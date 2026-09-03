II. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk... İtalya’da Meloni hükümeti rekor kırdı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Meloni, bu süreyle merhum Silvio Berlusconi’ye ait olan tek bir dönemdeki görev süresi rekorunu da geride bıraktı. Meloni’nin partisi “İtalya’nın Kardeşleri (FdI)” yetkilileri, bu rekorun ülke adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ve İtalya’nın uluslararası alanda yeniden güçlü bir konuma yükseldiğini vurguladı. Ancak muhalefet ve bazı ekonomistler, sağlanan siyasi istikrarın vatandaşın alım gücüne ve ekonomik büyümeye yeterince yansımadığı görüşünde.

ANKETLERDE YİNE ÖNDE

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaklaşık 70 farklı hükümetin kurulduğu İtalya’da elde edilen bu tablo, yaklaşan genel seçimler öncesinde Meloni’nin siyasi imajını pekiştiriyor. Yapılan kamuoyu araştırmaları, tüm eleştirilere ve ekonomik durgunluğa rağmen Meloni liderliğindeki sağ ittifakın gelecek yıl yapılması beklenen seçim öncesi güçlü konumunu koruduğunu gösteriyor.