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II. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk... İtalya’da Meloni hükümeti rekor kırdı

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#İtalya#Meloni#Anket
II. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk... İtalya’da Meloni hükümeti rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 07:00

Siyasi çalkantılar ve sık sık değişen hükümetlerle tanınan İtalya’da istikrar rekoru kırıldı. 2022’de ülkenin ilk kadın başbakanı seçilen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, kesintisiz bin 413 gün görevde kalarak İkinci Dünya Savaşı sonrası ülke tarihinin en uzun ömürlü hükümeti olma unvanını elde etti.

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Meloni, bu süreyle merhum Silvio Berlusconi’ye ait olan tek bir dönemdeki görev süresi rekorunu da geride bıraktı. Meloni’nin partisi “İtalya’nın Kardeşleri (FdI)” yetkilileri, bu rekorun ülke adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ve İtalya’nın uluslararası alanda yeniden güçlü bir konuma yükseldiğini vurguladı. Ancak muhalefet ve bazı ekonomistler, sağlanan siyasi istikrarın vatandaşın alım gücüne ve ekonomik büyümeye yeterince yansımadığı görüşünde.

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İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaklaşık 70 farklı hükümetin kurulduğu İtalya’da elde edilen bu tablo, yaklaşan genel seçimler öncesinde Meloni’nin siyasi imajını pekiştiriyor. Yapılan kamuoyu araştırmaları, tüm eleştirilere ve ekonomik durgunluğa rağmen Meloni liderliğindeki sağ ittifakın gelecek yıl yapılması beklenen seçim öncesi güçlü konumunu koruduğunu gösteriyor.

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#İtalya#Meloni#Anket

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