İhtiyaçtan sattılar

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“StefanIa” adlı şarkılarıyla 66. Eurovision Şarkı Yarışması’nda birincilik elde eden Ukraynalı grup Kaluş Orkestra, kazandıkları ‘kristal mikrofon’u Rusya’ya karşı savaşan askerlere destek için sattı. Satış, Ukraynalı televizyon sunucusu Sergey Pritula tarafından yönetilen bir Facebook müzayedesi ile yapıldı. 900 bin dolar değerinde 500 Ethereum teklif eden Avrupa merkezli kripto para borsası WhiteBit, açık artırmanın kazananı oldu. Müzayedede ayrıca, grubun solisti Oleh Psiuk’un ikonik pembe şapkası için de çekiliş düzenlendi. Ücretli çekilişe 56 ülkeden 31 bin kişi katılırken buradan da 370 bin dolar toplandı.



UKRAYNA YAPIMI İHA



Grup bu paranın, üç insansız hava aracı (İHA) ve bir yer kontrol istasyonundan oluşan Ukrayna yapımı PD-2 sisteminin finansmanında kullanılacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Eurovision zaferinin ardından gelecek yıl yarışmanın halihazırda Rusya işgali altındaki Mariupol kentinde yapılacağını söylemişti.