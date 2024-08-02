İhmal zincirinin yol açtığı korkunç ölüm: ABD’de arabada bırakılan 6 aylık bebek hayatını kaybetti

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ABD’nin Arizona eyaletinde polis, dün bir ihbar üzerine gittikleri evde 6 aylık bir bebeğin yaklaşık 7 saat boyunca arabanın arka koltuğunda emniyet kemerine bağlı şekilde kalması sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, “Çocuğun annesi bir komşusundan 6 aylık bebeğini Prescott Valley'e götürmesini istemiştir. Prescott Valley'den dönüş yolunda bebek komşunun arabasının arka koltuğunda uyuyakalmıştır. Komşudan bebeği kısa süre sonra eve gelecek olan babasına bırakması istenmiştir. Komşu saat 14:00 sularında eve varmış, arabayı sıcak güneşin altına park etmiş ve bebeği arabada unuttuğunu iddia ederek evine girmiştir.

Bebeğin babası saat 8:45 sularında anneyi arayarak komşunun bebeği ne zaman kendisine teslim edeceğini sormuştur. Hala işte olan anne hemen komşusunu aramış, o sırada komşu bebeğin arabada bırakıldığını fark etmiştir. Komşu koşarak babanın evine gitmiş ve hem baba hem de komşu bebeği arabadan çıkararak 911'i aramış ve kalp masajı yapmaya çalışmışlardır” denildi.

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Polis olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada anne, baba ve komşunun gözaltına alındığını ifade ederek soruşturmanın sürdüğünü belirtti.