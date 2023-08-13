İHA’lardan sonra füzeler gelirse... Dron saldırılarını Moskovalılara sorduk

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RUSYA’nın Ukrayna’ya yönelik işgal başlatmasından bu yana bir yıl 7 ay geçmesine rağmen sonu görünmeyen savaş artık Rusya başkenti Moskova’ya kadar ulaştı. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında Ukrayna tarafından atılan patlayıcı yüklü insansız kamikaze hava araçları sınırdan 700 km uzakta bulunan 15 milyon insanın yaşadığı Moskova şehrini hava cephesinin parçası haline getirdi.

Moskova’nın özellikle Ağustos ayı başından itibaren neredeyse her gün dron saldırılarıyla karşılaşmasını halka sorarak tepkisini öğrenmeye çalıştık. Telefonda görüştüğümüz kişilerin savaşla ilgili sorulardan genelde tedirgin olduklarını ve cevap vermek istemediklerini söyleyebiliriz. Bize görüşlerini samimi bir şekilde açıklayan kişilerin isimlerini güvenlik nedeniyle değiştirerek veriyoruz.

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‘ÖNCEDEN BELLİYDİ’

- Sergey: “Son dron saldırısını televizyon haberlerinden öğrendim. Savaşın Rusya içlerine geleceği önceden belliydi. Hissediliyordu. Ama ben panik yapmıyorum. Sokakta gördüğüm insanlarda da panik havası gözlemlemiyorum. Tedirginlik var, ama panik yok. Tabi bu savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Neticede kardeş kardeşi öldürüyor.”

‘SİVİLLERİ VURMUYORLAR’

- Pavel: “Evet dron saldırıları can güvenliğini tehdit eder hali gelmeye başladı. Moskova’ya kadar nasıl uçarak geldiklerini anlamış değilim. Günümüzde oluşan durumda beni şahsen rahatlatan en önemli husus Ukrayna dronlarının sivilleri hedef almaması. Şu ana kadar çoğu Rusya yönetimini temsil eden yapılara ve askeri yapılanmayı hedef aldı. Anlaşılan Moskova’da sivil can kaybı yaşanmasını Ukrayna tarafı da istemiyor.

‘BAŞIMIZA DÜŞEBİLİR’

- Svetlana: “Artık bu durum beni ve ailemi ciddi endişelendirmeye başladı. Kazara bizim başımıza da gökten bir şeyler düşebilir. Ama diğer taraf-tan herhalde adalet yerini buluyor. Bizim ordu gece gündük Ukrayna başkenti Kiev’i füze ve dron yağmuruna tutuyor. Onların bize yanıt vermekte haklı olduklarını da düşünmüyor değilim. Bu çılgın savaşın daha kötü bir noktaya gelmesinden endişe ediyorum. Şimdiki oyuncak dronlar yerine yarın öbür gün Ukrayna füzeleri Moskova üzerine düşmeye başlarsa ne yapacağız. Benim ve alemin Moskova’dan ayrılarak gideceği, kaçabileceğimiz köyümüz de yok. Dünyada hiçbir ülke de biz Rusları kabul etmiyor. Herhalde sessizce savaşın binlerce kurbanlarından biri oluvereceğiz.”

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‘KADER DEYİP GEÇİYORUM’

- Tatyana: “İnanır mısın savaş gerçeğiyle bir buçuk yıldan fazla yaşadıktan sonra artık hiçbir şey hissetmiyorum. Savaşın ilk günlerinde duygu-sal davranıyordum. Sürekli şimdi ne olacak düşüncesiyle gece gündüz odayı arşınlıyordum. Ama artık hiçbir his kalmadı. Ne korku ne endişe. Bu savaşta kimin haklı, kimin haksız olduğunu da artık düşünmek istemiyorum. Artık olup bitenlere kader deyip geçiyorum. Moskova’nın havadan vurulması haberlerini de hava durumu raporu gibi algılıyorum. Sıradan Rus vatandaşının elinde bu savaşı durdurmak için yapabileceği hiçbir şey yok.”

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Moskova’da önceki gün de düşürülen bir dron için arama faaliyetleri vardı.

HEMEN HEMEN HER GÜN SALDIRI OLUYOR

- Moskova’ya ilk dron saldırısı 3 Mayıs’ta yapıldı. İki küçük SİHA, Rusya’nın simgesi Kızıl Meydan’ın arkasında bulunan Kremlin Sarayı gönderindeki Rusya bayrağına kadar ulaşarak infilak etti.

- 30 Mayıs tarihinde 24 insansız hava aracı sürü halinde tekrar Moskova üzerine yürüdü. Hedefleri Rusya’daki para babaları oligark dediğimiz kesimin yaşadığı Rublovka bölgesi oldu.

- Moskova’da asıl panik havası estiren saldırılar Temmuz ayında başladı. Neredeyse her gün yeni Ukrayna dron saldırısı haberleri verilmeye başladı.

- RUSYA hava indirme birlikleri karargâhı, Rusya Savunma Bakanlığı, gökdelen semti ‘Moscow-city’ peş peşe dron saldırılarına hedef oldu.

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- Ağustos ayında da İHA saldırıları sürdü. 10 Ağustos’ta yine gökyüzünde Ukrayna dronları belirdi. Moskova’da iki havalimanı ‘Vnukovo’ ve ‘Domodedovo’ uçuşlara 5 saat ara vermek zorunda kaldı.

- Aynı gün Moskova yakınlarında Sergiyep-Pasat kasabasında hassas optik aletlerin üretildiği fabrikada şiddetli patlama meydana geldi. Rus yetkililer dron saldırısı olmadığını söylese de halk bunun da dron savaşının parçası olduğunu düşünüyor.