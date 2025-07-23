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İHA’lar Ege’de kaydetti: Yunan sahil güvenliği mültecileri Türkiye’ye geri itti

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#Milli Savunma Bakanlığı#İHA#İnsansız Hava Aracı
İHA’lar Ege’de kaydetti: Yunan sahil güvenliği mültecileri Türkiye’ye geri itti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 07:00

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik unsurlarının, düzensiz göçmenleri Ege Denizi’ne bıraktığını bildirdi.

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Bakanlık, olayın Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı insansız hava aracı (İHA) tarafından görüntülendiğini açıkladı.

İHA’LAR SUÇÜSTÜ YAKALADI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir İHA tarafından Ege’de gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, Yunan Sahil Güvenlik botunun Sisam Adası’nın doğu kıyısında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik botu yedekte çektiği belirlendi.

İHA görüntülerinde, Yunan unsurlarının lastik botu Yılancı Burnu’nun batısına kadar çektiği ve ardından bölgede bulunan sivil bir tekneyle düzensiz göçmen botunun doğuya doğru, Türk kara sularına sürüklendiği tespit edildi. Olay üzerine harekete geçen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Türk kara sularına bırakılan lastik bottaki düzensiz göçmenleri kurtardı. Kurtarılan göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#İHA#İnsansız Hava Aracı

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