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İHA saldırısına uğrayan tanker Samsun'da karaya oturdu

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#Karadeniz#Tanker Kazası#İHA Saldırısı
İHA saldırısına uğrayan tanker Samsunda karaya oturdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 16:38

Hong Kong bayraklı Golden Sapling isimli tanker Karadeniz'de insansız hava aracı (İHA) saldırısına hedef oldu. Saldırıda hasar alan tankerin Samsun'un Alaçam ilçesinde karaya oturduğu bildirildi.

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Türkiye kıyılarına yaklaşık 90 mil uzaklıkta seyir halindeyken dron saldırısına uğradığı belirtilen Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli tankerde hasar meydana geldi. 21 personel, Maran Pytha isimli gemi tarafından tahliye edilerek Rusya’nın Novorossiysk Limanı’na götürüldü.

Mürettebatın gemiden ayrılmasının ardından boş kalan geminin, Karadeniz’deki olumsuz hava koşullarının da etkisiyle Türkiye'ye sürüklendiği ifade edildi.

İHA saldırısına uğrayan tanker Samsunda karaya oturdu

Tanker, bugün Samsun’un Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkisinde sahile çok yakın bir noktada karaya oturdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.

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İHA saldırısına uğrayan tanker Samsunda karaya oturdu

GEMİDE İNCELEME YAPILACAK

Ekiplerin tankerin bulunduğu bölgede yaptığı incelemelerin ardından ilgili işlemlerin başlatılması bekleniyor. Tankerin bulunduğu yerden hangi yöntemle çıkarılacağı ve çekileceği nokta, yapılacak değerlendirmelerin ardından belirlenecek.

Ayrıca tankerden 26 Ağustos Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında son sinyalin alındığı kaydedildi.

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#Karadeniz#Tanker Kazası#İHA Saldırısı

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