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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.04.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

İHA ile saniye saniye görüntülendi: Yunan gemisine Türk Sahil Güvenlik’ten müdahale

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Düzensiz göçmenleri Türk kara sularına geri itmeye çalışan Yunan sahil güvenlik botuna Türk sahil güvenlik unsurlarının müdahalesi, insansız hava aracı (İHA) tarafından anbean görüntülendi.

Düzensiz göçmenleri Türk kara sularına geri itmeye çalışan Yunan sahil güvenlik botuna Türk sahil güvenlik unsurlarının müdahalesi, insansız hava aracı (İHA) tarafından anbean görüntülendi.

Son dakika... Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliğinden müdahale
Son dakika... Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale

Yunan unsurlarının 2 Nisan'da aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere yönelik gayriinsani tutumu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yardım eli uzatması, bölgedeki İHA tarafından kaydedilen görüntülere yansıdı.

İHA ile saniye saniye görüntülendi: Yunan gemisine Türk Sahil Güvenlik’ten müdahale

Kayıtlarda Yunanistan’a ait LS-70 sahil güvenlik botunun Midilli Adası’nın kuzeyinde çocukların da bulunduğu 20-25 kişilik düzensiz göçmen grubunun lastik botuna tehlikeli şekilde yaklaştığı, tehlikeli manevralarla botu Türk kara sularına geri ittiği görülüyor.

İHA ile saniye saniye görüntülendi: Yunan gemisine Türk Sahil Güvenlik’ten müdahale

Görüntülerin devamında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botun gelmesi üzerine Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun yanından uzaklaşması, düzensiz göçmenlerin de Türk sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılması yer alıyor.

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