İğrenç eşe 20 yıl hapis

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Fransa’da 72 yaşındaki Gisele Pelicot’un eşi tarafından uyuşturularak ve 50 erkek tarafından tecavüze uğratıldığına ilişkin dava eylül ayı başında Avignon kentinde görülmeye başlandı. Dün sonuçlanan davada mahkeme, Gisèle Pelicot’un eski eşine ağırlaştırılmış tecavüz ve diğer suçlardan en fazla 20 yıl hapis cezası verdi. Savcılar ayrıca, Pelicot’a tecavüz etmekle suçlanan 50 sanık için 4 ile 18 yıl arasında hapis cezası talep ediyor.

Savcılığın talep ettiği cezaların altında kalan kararlar, aile çevresinde hayal kırıklığı yarattı. Gisele Pelicot karar sonrası CNN’e yaptığı açıklamada, “Kadınların ve erkeklerin uyum, saygı, karşılıklı anlayış içerisinde yaşayabileceği bir geleceği birlikte inşa etmeliyiz” dedi. Eski bağ işçisi Charly Arbo, Gisele’e altı kez istismarda bulundu. 30 yaşındaki Arbo, 13 yıl hapis cezası aldı. Sanıklardan Romain Vandevelde HIV pozitif. Kondom kullanmadan Pelicot’u istismar eden forklift operatörü Vandevelde 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avignon’da plak dükkanı işleten yazılım teknisyeni Cedric Grassot da mahkemede Gisele’e dönerek “Ben sizin işkencecinizdim” dedi ve 12 yıl hapis cezası aldı.

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Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Yael Braun-Pivet, karardan sonra Gisele Pelicot’ya teşekkür etti. Braun-Pivet, “Sizin sayenizde dünya artık eskisi gibi değil” dedi. Kadın hakları savunucuları da mahkeme önünde “Adalete utanç” sloganları attı. Davayı izleyen aktivistler, davanın birçok kadın için “çığır açıcı” olduğunu vurguladı. Mahkeme önündeki kalabalık, Pelicot’a destek için şarkılar söyledi.