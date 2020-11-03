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Haber Giriş: 03.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İftira davasını kaybetti

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İftira davasını kaybetti
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ABD’li oyuncu Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’ü dövdüğü yönündeki bir haber nedeniyle, İngiliz Sun gazetesi aleyhine açtığı iftira davasını kaybetti.

Ünlü aktör Johnny Depp’in, kendisini ‘karısını döven koca’ olarak niteleyen Sun gazetesine karşı açtığı iftira davası sonuçlandı. Dünyanın merakla takip ettiği davada, İngiliz mahkemesi Depp’in aleyhine karar verdi ve gazetenin haberinin ‘büyük ölçüde doğru olduğunun kanıtlandığını’ açıkladı. Geçen temmuz ayında 16 gün süreyle görülen duruşmalarda hem Heard hem de eski çiftin arkadaşları, akrabaları ile birkaç eski ve mevcut çalışanı dinlenmişti. Duruşma sürecinde, taraflar birbiri hakkında sert iddialar ileri sürmüş ve oldukça mahrem detaylar basına yansımıştı.

JOHNNY DEPP: YARGILAMA KUSURLU

Karara taraflardan yanıt gecikmedi. Depp, yargılamanın kusurlu olduğunu savunurken avukatları, kararın temyize götürüleceğini belitti. Diğer yandan Amber Heard için kararın sürpriz olmadığı söylendi. Sun gazetesi açıklamasında “Aile içi şiddet mağdurları asla susturulmamalı. Basın özgürlüğü için müthiş bir zafer” ifadesine yer verildi.

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