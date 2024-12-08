İdrar testiyle kanser teşhisi

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Cambridge Üniversitesindeki bilim insanları, akciğer kanserini erken tespit edebilen bir idrar testi geliştirdi. Cambridge Üniversitesi ve Erken Kanser Enstitüsü’ndeki araştırmacılar tarafından tasarlanan bu yenilikçi testle “yaşlanan” veya “zombi” hücreler olarak bilinen belirli bir hücre türü artık kolaylıkla ortaya çıkarılabilecek. Dokularda biriken ve çevrelerindeki ortamı değiştirebilecek sinyaller yayarak kanserin gelişmesi için ideal koşullar yaratan zombi hücrelerin tespitiyle kanser riski önemli ölçüde azaltılacak. Erişim noktasında ucuz olacak idrar testi, insanlar üzerinde başarıyla uygulanırsa, kanser daha başlama aşamasında yakalanabilecek.

ERKEN TANI İMKÂNI

Çalışmada yer alan Profesör Ljiljana Fruk, testin geleneksel kanser belirtileri ortaya çıkmadan çok önce vücuttaki değişiklikleri tespit edebileceğini açıklarken, Dr. Iain Foulkes ise test ile kanser tehdidinin çok erken safhada ortaya çıkarılabileceğini, böylelikle insanların daha uzun ve sağlıklı yaşam sürebileceğini belirtti. Bilim insanları söz konusu testin, kansere karşı verilen mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyor. Akciğer kanseri, dünyada her yıl 2 milyona yakın insanın ölümüne yol açıyor.