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Dünya
DHA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 00:28,Son Güncelleme:

İdlib'te bomba yüklü motosiklet patladı: 12 yaralı

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İdlib'te bomba yüklü motosiklet patladı: 12 yaralı
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Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü motosiklette maydana gelen patlamada çoğu çocuk 12 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde kent merkezindeki Cela Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bomba yüklü motosiklet patlatıldı. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerleri zarar görürken, çoğu çocuk 12 kişi de yaralandı. Yaralılara, Beyaz Baretliler isimli sivil savunma grubu müdahale ederek çevredeki hastanelere götürdü. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Olayın ardından aynı bölgede saat 23.00 sıralarında patlatılan bir ses bombası paniğe neden oldu.

 

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