İdlib'te bomba yüklü motosiklet patladı: 12 yaralı

Akşam saatlerinde kent merkezindeki Cela Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bomba yüklü motosiklet patlatıldı. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerleri zarar görürken, çoğu çocuk 12 kişi de yaralandı. Yaralılara, Beyaz Baretliler isimli sivil savunma grubu müdahale ederek çevredeki hastanelere götürdü. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Olayın ardından aynı bölgede saat 23.00 sıralarında patlatılan bir ses bombası paniğe neden oldu.